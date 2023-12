Zoran Mrvoš predstavlja kolekciju vjenčanica koje su san svake mladenke

Kao što i ime kolekcije govori, ovo će biti 'Dare To Be' vjenčanice - Zoran Mrvoš se kao majstor konstrukcije i kroja , vrsni poznavatelj ženskih linija, poigrao s klasičnim vjenčanim elementima na urbani način.

Kako kaže dizajner, vjenčanice su to za žene sa stavom, za one koje prvi, ali i drugi, možda i treći put ulaze u brak, jednako tako za one koje ulaze u životno partnerstvo. Upravo ga je takva jedna romantična priča, priča ženskog para kojem je dizajnirao vjenčanice, motivirala za kolekciju ovih, ni po čemu klasičnih vjenčanica.

Model koji kolekciju utjelovljuje prekrasna je Kubanka Irina Garciavilenueva, urbana djevojka, egzotična za naše podneblje, koja, kaže Mrvoš, na najbolji mogući način predstavlja ono što je sam kroz ovu kolekciju želio 'reći'. Muslinske trake i šparožina, korov karakterističan za naše podneblje, jednostavna je scenografija koja njegovu modnu priču prati, a potpisuje ju Nina Blečić.