Znate li kako bi vaša beauty rutina trebala izgledati sada kada stižu hladniji dani?

Jesen će stići i prije nego što mislimo, a s njom stižu i hladniji dani te određene neželjene posljedice. Naša koža bit će osjetljivija nego prije, što zbog suhog zraka kada se upale radijatori, što zbog hladnog zraka i vjetra, stoga je važno prilagoditi svakodnevnu beauty rutinu novim vremenskim uvjetima

Redovita i odgovarajuća njega kože iznimno je važna u svakoj dobi. Od najranijih dana važno je stvoriti beauty rutinu tijekom koje ćete svojoj koži lica podariti hidrataciju i nahraniti je kako bi ona ostala mladolika, zdrava, elastična i lijepa. S godinama sve više žena i muškaraca svjesnije je ovoga, pa je tržište ljepote doslovno buknulo u posljednjem desetljeću.

Uistinu je moguće pronaći ponešto za svakoga, no to ne znači da biste se trebali zauvijek držati istih proizvoda i ponavljati jednu te istu beauty rutinu. Svako godišnje doba nosi svoja pravila. Ljeti smo je njegovali vrlo laganim prozračnim serumima, kremama i losionima koji ne pružaju osjećaj težine, no dolaskom jeseni potrebe kože potpuno se mijenjaju.