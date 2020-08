Jeste li već čuli za dupinovu kožu? Ovaj najnoviji beauty trend preplavio je Instagram

Izrazito sjajna, blistava, hidratizirana i naizgled skliska koža lica - tako bismo najbolje opisali dupinovu kožu - najnoviji beauty trend koji je zaludio industriju ljepote i preplavio Instagram

Posljednjih mjeseci sve je jača pomama za izrazito sjajnom, blistavom kožom lica, baš onakvom kakvu imaju naši životinjski srodnici - dupini. Ovi morski sisavci poznati su po svojoj glatkoj, mokroj i reflektirajućoj koži koja se presijeva na suncu, a upravo je taj efekt poslužio kao inspiracija modnim vizažistima koji ga nastojali imitirati na koži svojih klijentica.

Takozvana dupinova koža najnoviji je beauty hit u industriji ljepote koji ćete i sami poželjeti isprobati. 'Dupinova koža novi je beauty izraz kojim se opisuje svjetlucav, blistav i svjež make up look', rekla je za Allure vizažistica Mary Phillips koja se slaže kako je to najbolji način kojim se može opisati višedimenzionalni efekt kože koji se postiže ovom tehnikom šminkanja.