Zlata vrijedni savjeti: Jutarnji rituali uz pomoć kojih ćete postati produktivniji

Paralelno s rastom broja oboljelih od koronavirusa, sve više Hrvata počinje raditi od kuće, što je odlična vijest. Koliko god bilo ugodnije raditi iz udobnosti svog doma, rad od kuće ima svoje izazove. Nije uvijek tako jednostavno koncentrirati se kao što je to u poslovnom okruženju, u kojem svi oko vas rade, pogotovo ako imate malu djecu, ili se uopće pokrenuti ujutro kada znate da vas šef ne kontrolira

Koronavirus je mnoge od nas natjerao da više vodimo računa o svojoj higijeni, ali i da radimo od kuće. Tko god može, ovih dana radi od kuće, no sigurno ste primijetili da je razlika velika. Dok dođemo do posla, itekako se dobro razbudimo dok ne počnemo izvršavati svoje poslovne dužnosti, no sada, kada se više ne trebamo spremati za posao, mnogi iz kreveta, još uvijek u pidžami, direktno sjedaju za stol i počinju s radom.

No to je potpuno pogrešno. Važno je spremiti se za dan te na taj način mozgu poslati signale da je dan krenuo. Ujutro, kada ustanete i obavite higijenu, odjenite se u udobnu odjeću, sredite si frizuru, skuhajte kavu i prolistajte portale. Na taj način razbudit ćete se te biti psihički i fizički spremni za obavljanje svih obaveza. Ovo vrijedi i za sve one koji privremeno ne rade te kućanice.