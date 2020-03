U strahu od koronavirusa ruke peremo stalno, no što je s našim mobitelima? Ovaj jednostavni savjet sačuvat će vaše zdravlje

U strahu od zaraze koronavirusom, ruke peremo i po nekoliko puta dnevno, no uzalud i sve to ako nismo dezifincirali i stvari koje svakodnevno upotrebljavamo. Omiljeno počivalište bakterija i virusa naši su telefoni, tableti i kompjuteri, a prema testovima koje su napravili znanstvenici, virus na plastici ili nehrđajućem čeliku može živjeti dva do tri dana, stoga upravo njih morate dezinficirati barem jednom dnevno

Svjetska pandemija koronavirusa unijela je strah među ljude - ruke se peru i dezinficiraju svako malo, nose se maske, zaštitne rukavice, a o gomilanju stvari kupljenih u dućanu da i ne pričamo. No, u cijeloj toj pošasti na neke stvari možda i zaboravljamo, iako to ne bi nipošto smjeli. Naime, plastika i nehrđajući čelik omiljeno su mjesto na kojem obitavaju bakterije i virusi, a prema testovima znanstvenika, virus na njima može preživjeti dva do tri dana. U današnje doba, kada su mobiteli postali neizostavni u životu svake osobe, moramo itekako misliti da i njih održimo čistim i spriječimo daljnje širenje zaraze.

Iako je prvi poriv svakome da svoj mobilni telefon dobro našprica nekim od sredstava za dezinfekciju, to baš i nije dobar odabir. Naime, takvo čišćenje moglo bi mu samo naštetiti i morate doista paziti kako vlaga ne bi dospjela u unutrašnjost ili da pregrubim čišćenjem ne bi izgrebali površinu. Stoga, nemojte ih direktno špricati sredstvima za dezinfekciju, niti nemojte svoj mobitel potopiti u neku otopinu za čišćenje, ne koristite uređaje za kompromirani zrak, koji je inače odličan za čišćenje tipkovnica na kompjuteru, a izbjegavajte i grubo čišćenje abrazivnim materijalima.