Živi drugu mladost: Slavna Celine Dion ponovno u centru pozornosti

Nakon što smo ju prošle godine imali priliku vidjeti u posve netipičnim izdanjima u francuskoj prijestolnici mode, glazbena diva Celine Dion ponovno se vratila na mjesto zločina svojom pojavom uveličavši novo izdanje pariškog tjedna mode

Vlasnica bezvremenskog hita 'My Heart Will Go On' već nekoliko dana boravi u Parizu gdje iz prvih redova prati nove kolekcije renominarnih dizajnerskih imena. U društvu 34- godišnjeg plesača i navodnog dečka Pepea Munoza, slavna kanadska pjevačica uočena je u odlasku na reviju dizajnera Ronalda Van Der Kempa.