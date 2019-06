Zgodna Winona Ryder zračila elegancijom na promociji nove sezone kultne serije

Zvijezde popularne znanstveno fantastične serije 'Stranger Things' okupile su se u petak u Los Angelesu na promociji dugoočekivane treće sezone, a pažnju na crnom tepihu plijenila je elegantna Winona Ryder

'Mislim da to ima veze s mojim donedavnim osjećajem djeteta na setu. To je interesantno jer, ovih dana, plastična kirurgija se tretira kao održavanje osobne higijene. Ljudi su mi znali govoriti da bih trebala napraviti određene korekcije poput uklanjanja vidljivijih bora, no predugo sam čekala da se nađem u ovoj situaciji', objasnila je tada Winona koja je svjetsku glumačku slavu stekla glumeći u filmu 'Beetlejuice' Tima Burtona.

Na promociju u Los Angelesu lijepa je glumica stigla u pratnji svog dugogodišnjeg partnera, modnog dizajnera Scotta Mackinlaya Hahna. U crnom odijelu koje je obukao na bijelu majicu, Hahn se s Vinonom savršeno uklopio na crni tepih.

Pozirajući s njim, Vinona je na trenutak podsjetila i na 23. dodjelu Nagrada udruženja glumaca, popularne SAG Awards, na kojoj je prije dvije godine također plijenila pažnju, ali nevjerojatnim grimasama za koje se nagađalo jesu li odraz njezinih emocija ili pijanstva.