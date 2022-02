Zavjese od prirodnih materijala vladajući su trend, a tu je i trik kako ih pravilno odabrati i postaviti

Zavjese naglašavaju karakter prostorije te daju osjećaj dovršenosti i udobnosti. Osim dekorativne uloge, zavjese imaju i funkcionalnu ulogu regulirajući količinu prirodne svjetlosti u prostoriji i kreirajući opuštajuće okruženje. Ove godine vladaju vrlo uzbudljivi trendovi, a sa zavjesama od prirodnih materijala sigurno nećete pogriješiti

Paleta neutralnih boja vodi glavu ulogu, no tu su također i bogate i živopisne boje koje bilježe sve veću popularnost. Prilikom odabira zavjesa budite oprezni i svakako pročitajte sastav. Naime, tkanine u nijansama prirodnih boja često izgledom mogu zavarati, djelujući 'prirodno', no to ne mora nužno značiti da su materijali ekološki prihvatljivi.

Kako biste pronašli pravu duljinu zavjesa, izmjerite duljinu od poda do mjesta na kojem ćete objesiti šipku (obično od 10 do 15 cm iznad okvira prozora). Inače, vješanje karniše odmah ispod stropa jednostavan je dizajnerski trik koji čini da stropovi izgledaju viši. Zavjese dolaze u uobičajenim duljinama kao što su 160, 215 i 240 cm. Odaberite onaj koji je najbliži vašem mjerenju, a neka širina zavjesa radije bude veća, a ne manja.

Uz to, svakako odaberite šipku za zavjese koja je šira od prozora. To će omogućiti potpuno povlačenje zavjesa preko rubova prozora te vizualno povećati prostor. Sama šipka za zavjese trebala bi biti 20 do 30 cm dulja od širine prozora, što će pak sa svake strane doti dodatnih 10 do 15 cm.