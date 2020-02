Zašto usamljenost nije nimalo bezazlen osjećaj i kako nam narušava zdravlje

Svatko se osjeća usamljeno u nekom trenutku života, no za većinu je to samo prolazno stanje, uzrokovano nekom životnom promjenom poput preseljenja ili novog radnog mjesta. No za neke je usamljenost jednostavno način života, koji ne ovisi o broju ljudi koji ih okružuje već o nemogućnosti uspostavljanja veza s njima, a to - pokazala su brojna istraživanja - nije nimalo bezazleno

Kronična usamljenost može imati brojne negativne posljedice po naše zdravlje, a to su dokazali i znanstvenici u istraživanjima provedenima diljem svijeta pa se usamljenost sve više prepoznaje kao prijetnja javnom zdravlju. Usamljenost boli Istraživanje sveučilišta UCLA iz 2003. pokazalo je da osjećaj isključenosti, odnosno usamljenosti može biti okidač za aktivnosti u djelu mozga koji registrira fizičku bol. Iz evolucijske perspektive to ima smisla, naši su preci oslanjali na društvene grupe ne samo zbog društva već preživljavanja. Bliski odnosi s plemenom značili su i lakši pristup skloništu, hrani i zaštiti. Razdvojenost od grupe s druge strane značila je opasanost. Stoga danas kad se osjećamo izostavljeno i osamljeno naša tijela osjećaju prijetnju, a neki od istih tih signala za bol koji bi se aktivirali kada bismo bili u stvarnoj fizičkoj opasnosti - uključuju se i tada.

Usamljenost je neprijatelj sna Osobe koje su usamljene lošije spavaju, pokazalo je istraživanje iz 2011. Znanstvenici su došli do zaključka da poveznica između lošeg sna i usamljenosti opstaje čak i nakon promjene bračnog stanja i veličine obitelji, što ukazuje na to da usamljenost ovisi više o tome kako ljudi doživljavaju svoju društvenu situaciju nego o tome kakva ona zapravo je. Pokazalo se da čak i male promjene u stupnju njihova osjećaja usamljenosti narušavaju kvalitetu spavanja. Povećava i rizik od demencije U istraživanju iz 2012. provedenog na preko 2.000 osoba u Amsterdamu, znanstvenici su došli do zaključka da osobe koji za sebe misle da su usamljene, bez obzira na broj rodbine i prijatelja kojima su okruženi, imaju veće šanse da obole od demencije od onih koji žive sami. Osjećaj usamljenosti, pokazalo se, povećava rizik od pojave demencije za čak 64%, no isto tako znanstvenici upozoravaju da to ne znači da usamljenost uzrokuje demenciju. Usamljenost će vas ubiti prije nego višak kilograma Rizik od prijevremene smrti kod osobe koja je usamljena je čak 50 posto veći nego u osobe koja ima dobro razvijene socijalne kontakte. Do tih su podataka američki znanstvenici došli usporedivši rezultate 218 različitih istraživanja učinka osamljenosti i socijalne izolacije na zdravlje pojedinca.