Zaludio je modne ovisnice: Hit kardigan Massima Duttija ponovo je u prodaji

Kada je prošle godine lansiran u prodaju, pleteni kardigan brenda Massimo Dutti postao je instant hit. Predstavljen u maslac žutoj nijansi koja je, bez sumnje, obilježila protekle sezone, rasprodao se u rekordnom roku, a ako ga tada niste uspjeli 'uhvatiti', sada imate priliku to popraviti.

Ovaj chic model od stopostotne vune ponovno se vratio u ponudu mnogima omiljenog high street brenda – ovoga puta u još profinjenijoj i nosivijoj nijansi.

Riječ je o pletenom kardiganu s visokim ovratnikom, najpoželjnijim detaljem sezone , i gumbima koji savršeno kombinira bezvremensku eleganciju i suvremeni dizajn.

Model je izrađen od rebraste tkanine u elegantnoj kaki nijansi, a dodatni naglasak daju mu naramenice koje se mogu nositi na nekoliko različitih načina, čime se komad lako prilagođava apsolutno svakom stilu.

Kardigan je moguće kupiti u gotovo svim trgovinama high street brenda, kao i putem službene Massimo Dutti stranice, a iako cijena od 125 eura ne spada u pristupačnije, vjerujemo da će se i ovaj put rasprodati jednako brzo.

Da je riječ o i dalje iznimno traženom modelu, potvrđuje i činjenica da su pojedine veličine već rasprodane.