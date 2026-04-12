Zaboravite na dosadne, bež spavaće sobe: Novi trend pretvara ih u luksuzne oaze, a tako je jednostavan

Spavaće sobe u bež tonovima mnogima počinju djelovati hladno i bez karaktera, a novi trend za 2026. donosi jednostavno rješenje: duboki bordo tonovi i tamno drvo vraćaju toplinu, luksuz i atmosferu u prostor

Ako vam je spavaća soba uređena u sigurnim bež tonovima, možda se već neko vrijeme pitate zašto prostor djeluje pomalo ravno i bez karaktera. Novi trendovi interijera za 2026. sugeriraju da problem možda nije u namještaju nego u paleti boja – a rješenje je jednostavno: topliji, dublji tonovi koji prostoru daju osjećaj luksuza i intime.

Upravo takav pomak pokazuje i spavaća soba glumice Dakote Johnson. Umjesto 'tihe elegancije' kakvu je posljednjih godina simbolizirao bež interijer, njezin prostor kombinira bordo tonove, tamno drvo i bogate teksture. Rezultat je atmosfera koja djeluje istovremeno sofisticirano i opuštajuće – trend koji bi mogao obilježiti uređenje doma u 2026. Za mnoge u Hrvatskoj to ima smisla i iz praktičnog razloga. Nakon dugog radnog dana, brzog ritma grada i večeri provedenih kod kuće, sve više ljudi želi prostor koji djeluje toplije i smirenije, a ne sterilno poput hotelske sobe.

Povratak toplim tonovima Spavaća soba Dakote Johnson uređena je u kući iz 1947., tipičnoj za mid-century modern stil. Nakon kupnje nekretnine 2016. godine interijer su osmislile dizajnerice Louisa Pierce i Emily Ward iz studija Pierce & Ward. U prostoru su kombinirale vintage elemente, osobne detalje i bogate materijale. Središte sobe čini baršunasti krevet u boji senfa, položen na raskošan perzijski tepih, dok tamno drvo dominira namještajem i stvara toplu bazu prostora. Pleteni komadi namještaja i elementi od trske dodaju teksturu, a posteljina u bijeloj, žutoj i bordo boji povezuje cijelu paletu. Za razliku od minimalističkog trenda 'tihog luksuza', ovakav interijer ne skriva luksuz nego ga naglašava kroz boju i teksturu.

Dakota Johnson na reviji Calvina Kleina Izvor: Profimedia / Autor: Billy Farrell/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia



Bordo kao nova neutralna Dizajnerica Lisa O’Hanlon iz Swift Directa kaže da je popularnost bordo tonova dio šireg povratka romantičnijim interijerima. 'Razmislite o baršunastim jastucima, upečatljivim zavjesama ili detaljima u tamnocrvenim tonovima poput oxblooda i bordo boje. Koju god nijansu tamnocrvene odabrali, balansirajte je toplim neutralnim tonovima ili kamenim površinama kako bi prostor ostao elegantan i bezvremenski', savjetuje. Takvi tonovi posebno dobro funkcioniraju uz namještaj inspiriran mid-century stilom – rezbarene komode, skulpturalne lampe i vintage okvire. Dovoljno je nekoliko naglašenih komada da prostor dobije karakter.

Tamno drvo vraća dubinu prostoru Jedan od ključnih elemenata ove palete je kombinacija crvenih tonova i tamnog drva. Dizajnerica Shelley Cochrane iz Furniture Villagea objašnjava zašto. 'Kombinacija bogatih završnih obrada od oraha s intenzivnim crvenim i nježnim ružičastim tonovima stvara izgled koji je istovremeno sofisticiran i razigran. Orah donosi toplinu i bezvremensku kvalitetu, a balansira energiju crvene i romantiku ružičaste', kaže. Preporučuje, primjerice, toaletni stol od orahovine uz mramornu površinu i crvene detalje. Uz tekstile u ružičastim tonovima i keramičke vaze dobiva se skladna, slojevita paleta. Takav prostor djeluje poput dobro složene modne kombinacije – osobno, elegantno i pomalo dramatično.