Zaboravite na dosadne, bež spavaće sobe: Novi trend pretvara ih u luksuzne oaze, a tako je jednostavan

Spavaće sobe u bež tonovima mnogima počinju djelovati hladno i bez karaktera, a novi trend za 2026. donosi jednostavno rješenje: duboki bordo tonovi i tamno drvo vraćaju toplinu, luksuz i atmosferu u prostor
Ako vam je spavaća soba uređena u sigurnim bež tonovima, možda se već neko vrijeme pitate zašto prostor djeluje pomalo ravno i bez karaktera. Novi trendovi interijera za 2026. sugeriraju da problem možda nije u namještaju nego u paleti boja – a rješenje je jednostavno: topliji, dublji tonovi koji prostoru daju osjećaj luksuza i intime.
Upravo takav pomak pokazuje i spavaća soba glumice Dakote Johnson. Umjesto 'tihe elegancije' kakvu je posljednjih godina simbolizirao bež interijer, njezin prostor kombinira bordo tonove, tamno drvo i bogate teksture. Rezultat je atmosfera koja djeluje istovremeno sofisticirano i opuštajuće – trend koji bi mogao obilježiti uređenje doma u 2026.
Za mnoge u Hrvatskoj to ima smisla i iz praktičnog razloga. Nakon dugog radnog dana, brzog ritma grada i večeri provedenih kod kuće, sve više ljudi želi prostor koji djeluje toplije i smirenije, a ne sterilno poput hotelske sobe.
Povratak toplim tonovima
Spavaća soba Dakote Johnson uređena je u kući iz 1947., tipičnoj za mid-century modern stil. Nakon kupnje nekretnine 2016. godine interijer su osmislile dizajnerice Louisa Pierce i Emily Ward iz studija Pierce & Ward. U prostoru su kombinirale vintage elemente, osobne detalje i bogate materijale.
Središte sobe čini baršunasti krevet u boji senfa, položen na raskošan perzijski tepih, dok tamno drvo dominira namještajem i stvara toplu bazu prostora. Pleteni komadi namještaja i elementi od trske dodaju teksturu, a posteljina u bijeloj, žutoj i bordo boji povezuje cijelu paletu. Za razliku od minimalističkog trenda 'tihog luksuza', ovakav interijer ne skriva luksuz nego ga naglašava kroz boju i teksturu.
Bordo kao nova neutralna
Dizajnerica Lisa O’Hanlon iz Swift Directa kaže da je popularnost bordo tonova dio šireg povratka romantičnijim interijerima. 'Razmislite o baršunastim jastucima, upečatljivim zavjesama ili detaljima u tamnocrvenim tonovima poput oxblooda i bordo boje. Koju god nijansu tamnocrvene odabrali, balansirajte je toplim neutralnim tonovima ili kamenim površinama kako bi prostor ostao elegantan i bezvremenski', savjetuje. Takvi tonovi posebno dobro funkcioniraju uz namještaj inspiriran mid-century stilom – rezbarene komode, skulpturalne lampe i vintage okvire. Dovoljno je nekoliko naglašenih komada da prostor dobije karakter.
Tamno drvo vraća dubinu prostoru
Jedan od ključnih elemenata ove palete je kombinacija crvenih tonova i tamnog drva. Dizajnerica Shelley Cochrane iz Furniture Villagea objašnjava zašto.
'Kombinacija bogatih završnih obrada od oraha s intenzivnim crvenim i nježnim ružičastim tonovima stvara izgled koji je istovremeno sofisticiran i razigran. Orah donosi toplinu i bezvremensku kvalitetu, a balansira energiju crvene i romantiku ružičaste', kaže.
Preporučuje, primjerice, toaletni stol od orahovine uz mramornu površinu i crvene detalje. Uz tekstile u ružičastim tonovima i keramičke vaze dobiva se skladna, slojevita paleta. Takav prostor djeluje poput dobro složene modne kombinacije – osobno, elegantno i pomalo dramatično.
Lako primjenjiv trend
U domovima u Hrvatskoj bež i sivi tonovi još uvijek dominiraju jer se smatraju sigurnim izborom. No upravo zato mnogi interijeri djeluju gotovo identično. Dodavanje dubokih tonova poput bordo boje ili namještaja od tamnog drva jedan je od najjednostavnijih načina da prostor dobije karakter bez velikog renoviranja.
Dovoljni su novi jastuci, zavjese, tepih ili jedan komad namještaja u tamnijem drvu. Trendovi luksuznih paleta boja stalno se mijenjaju, ali jedno je jasno: u 2026. godini kombinacija bordo tonova i tamnog drva sve češće zamjenjuje bež minimalizam i pretvara spavaće sobe u toplije, ugodnije prostore za odmor.