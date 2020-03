Za sve ljubiteljice minimalizma: Za toplije dane trebat će vam samo ovih pet ključnih komada

Modni minimalizam nikad neće izaći iz mode, a modni stručnjaci ističu da se ovaj trend poklapa s aktualnim 'go green' trendovima i načelom održivosti

Nakon vladavine minijaturnih torbi vrijeme je za totalni zaokret. Ove sezone noći će se veliki modeli, a osobito su na cijeni oni vrećasti od meke kože, poput omiljenog modela The Pouch talijanskog luksuznog brenda Bottega Veneta.

Velike statement ogrlice savršen su način na koji podignuti svaki stajling i učiniti ga ultra modernim! Osobito su na cijeni one koje podsjećaju na lanac s velikim karikama.

Pletivo

Komadi od pletiva ove sezone dominirat će modnom scenom, a ako se odjenete od glave do pete u ovu udobnu i meku tkaninu, bit ćete apsolutno u korak s trendovima. Slobodno zamijenite plisirane suknje za one od rebrastih pletiva midaxi ili maxi dužine, a ako želite biti in, stilisti savjetuju da se odlučite samo za jednu paletu boja.