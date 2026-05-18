Vidi se da joj je kraljica Rania svekrva: Princeza Rajwa oduševila tako jednostavnim, ali luksuznim stajlingom

Princeza Rajwa još je jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najelegantnijih mlađih pripadnica mlađe kraljevske obitelji

Jordan­ska princeza Rajwa pojavila se uz supruga, prijestolonasljednika Husseina, na forumu Tawasol i pritom privukla pažnju sofisticiranim modnim izdanjem u kojem su glavnu riječ vodili luksuzni detalji s potpisom Saint Laurenta. Elegantna kombinacija decentnih krojeva i upečatljivih dodataka još je jednom potvrdila njezin status modne ikone među pripadnicama kraljevskih obitelji.

Elegantna izdanja 32-godišnja princeza za ovu je priliku odabrala crne hlače širokih nogavica i kobaltno plavu bluzu brenda Joseph. Model ‘Juliana’ posebno se isticao efektnim detaljem vezanja oko vrata, dok je uvučena bluza dodatno naglasila struk i elegantnu siluetu.

Najviše pažnje ipak su privukli modni dodaci luksuzne modne kuće Saint Laurent. Rajwa je nosila torbu ‘Sac de Jour Nano Supple Grained Leather’ u nijansi Storm, čija se cijena procjenjuje na oko 1950 funti, dok je kombinaciju zaokružila salonkama ‘Vendome 70 Black Leather Slingback Pumps’ vrijednima 835 funti. Cipele s kitten potpeticom, špic vrhom i zlatnim detaljem na kopči mogle su se vidjeti i u videu objavljenom na Instagram Storyju princa Husseina. Torbu s brončanim detaljima princeza je nosila preko ramena zahvaljujući dugom remenu koji je ostavila pričvršćenim.

Princeza Rajwa Izvor: Profimedia / Autor: Royal Hashemite Court/APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia

Moderna princeza Ovo pojavljivanje uslijedilo je nedugo nakon što je Rajwa krajem travnja proslavila 32. rođendan. Tim povodom jordanski kraljevski dvor objavio je novi portret princeze, na kojem pozira u strukiranom crnom sakou brenda Gabriela Hearst, dodatno naglašenom s dva tanka smeđa remena. Umjesto klasičnih raskošnih haljina i tijara, Rajwa se odlučila za moderno i minimalističko izdanje koje je izazvalo brojne pohvale modnih stručnjaka.