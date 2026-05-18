Vidi se da joj je kraljica Rania svekrva: Princeza Rajwa oduševila tako jednostavnim, ali luksuznim stajlingom

18.05.2026 u 13:32

Princeza Rajwa
Princeza Rajwa Izvor: Profimedia / Autor: Royal Hashemite Court/APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia
Princeza Rajwa još je jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najelegantnijih mlađih pripadnica mlađe kraljevske obitelji

Jordan­ska princeza Rajwa pojavila se uz supruga, prijestolonasljednika Husseina, na forumu Tawasol i pritom privukla pažnju sofisticiranim modnim izdanjem u kojem su glavnu riječ vodili luksuzni detalji s potpisom Saint Laurenta. Elegantna kombinacija decentnih krojeva i upečatljivih dodataka još je jednom potvrdila njezin status modne ikone među pripadnicama kraljevskih obitelji.

Elegantna izdanja

32-godišnja princeza za ovu je priliku odabrala crne hlače širokih nogavica i kobaltno plavu bluzu brenda Joseph. Model ‘Juliana’ posebno se isticao efektnim detaljem vezanja oko vrata, dok je uvučena bluza dodatno naglasila struk i elegantnu siluetu.

Najviše pažnje ipak su privukli modni dodaci luksuzne modne kuće Saint Laurent. Rajwa je nosila torbu ‘Sac de Jour Nano Supple Grained Leather’ u nijansi Storm, čija se cijena procjenjuje na oko 1950 funti, dok je kombinaciju zaokružila salonkama ‘Vendome 70 Black Leather Slingback Pumps’ vrijednima 835 funti.

Cipele s kitten potpeticom, špic vrhom i zlatnim detaljem na kopči mogle su se vidjeti i u videu objavljenom na Instagram Storyju princa Husseina. Torbu s brončanim detaljima princeza je nosila preko ramena zahvaljujući dugom remenu koji je ostavila pričvršćenim.

Moderna princeza

Ovo pojavljivanje uslijedilo je nedugo nakon što je Rajwa krajem travnja proslavila 32. rođendan. Tim povodom jordanski kraljevski dvor objavio je novi portret princeze, na kojem pozira u strukiranom crnom sakou brenda Gabriela Hearst, dodatno naglašenom s dva tanka smeđa remena.

Umjesto klasičnih raskošnih haljina i tijara, Rajwa se odlučila za moderno i minimalističko izdanje koje je izazvalo brojne pohvale modnih stručnjaka.

‘Crno odijelo djeluje čisto i iznimno sofisticirano, ali detalj dvostrukog remena potpuno transformira izgled. Upravo taj element dodaje siluetu i modernu notu, a pritom ne narušava jednostavnost kombinacije’, rekla je luksuzna stilistica Oriona Robb, koja iza sebe ima više od 20 godina iskustva u modnoj industriji.

Na drugoj fotografiji objavljenoj povodom rođendana princeza je nosila bijelu košulju i smeđe hlače klasičnog kroja, dok joj je kraljica Rania uputila emotivnu čestitku.

‘Najsretniji rođendan Rajwi! Neizmjerno sam zahvalna na toplini i radosti koje svakodnevno unosiš u naše živote’, napisala je kraljica Rania.

