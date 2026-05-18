Izdanje za pamćenje: Princeza Charlene u poluprozirnoj haljini ukrala sve poglede

Nakon što je sa suprugom, princem Albertom , prisustvovala završnom danu natjecanja Formule E i pobjednicima dodijelila trofeje, princeza se na gala večeri u kultnom Hôtel de Paris pojavila u izdanju dostojnom starog Hollywooda. Za večer kojom su dominirali luksuz i motosport, princeza Charlene je odabrala blistavu kreaciju britanske dizajnerice Jenny Packham, čije komade obožavaju brojne pripadnice europskih kraljevskih dvora, a posebno Kate Middleton .

Monegaška princeza je zablistala u modelu haljine naziva 'Wanderlust', dugoj večernjoj kreaciji vrijednoj oko 4000 eura. Dizajn spaja lepršavu suknju u ponoćnoplavoj boji s poluprozirnim gornjim dijelom koji je u potpunosti izvezen šljokicama, kristalima i srebrnim cirkonima.

Baza gornjeg dijela izrađena je od nježnog tila koji je suptilno otkrivao kožu, dok su svjetlucavi ukrasi hvatali svjetlost pri svakom pokretu. Najveću pažnju privukli su prozračni, eterični rukavi nalik na ogrtač koji su haljini dali dodatnu dozu teatralnosti, dok je kroj strukiran u pojasu dodatno naglasio njezinu figuru.