GENIJALCI ZODIJAKA

Mozak ispred snage: Otkrivamo koji horoskopski znakovi razmišljaju deset koraka unaprijed

P. H.

17.05.2026 u 07:04

Tri znaka koja svaku bitku dobivaju isključivo svojim mozgom
Dok se neki oslanjaju na sirovu snagu, ovi znakovi svaku životnu bitku dobivaju oštrim intelektom i analitičkim pristupom

Inteligencija dolazi u raznim oblicima, no ova tri znaka posjeduju rijetku kombinaciju logike, intuicije i brzine razmišljanja. Njima ništa ne promiče jer vide obrasce tamo gdje drugi vide samo potpuni kaos.

Djevica

Djevice posjeduju analitičku inteligenciju kojoj nema premca u cijelom zodijaku. One primjećuju najsitnije detalje koje drugi sustavno ignoriraju i sposobne su procesuirati goleme količine informacija u sekundi. Njihov mozak radi poput preciznog računala, stalno tražeći najučinkovitije rješenje za svaki životni problem. Nećete ih lako prevariti jer su vjerojatno već provjerile svaku vašu tvrdnju prije nego što ste je uopće izgovorili. One ne nagađaju, one barataju činjenicama i logičkim zaključcima koji rijetko kada zakazuju.

Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Vodenjak

Vodenjaci su vizionari zodijaka čija inteligencija često graniči s ekscentričnošću ili čistom genijalnošću. Oni razmišljaju izvan zadanih okvira i ne zanimaju ih tradicionalna rješenja ako vide prostor za inovaciju. Njihova sposobnost objektivnog sagledavanja situacije omogućuje im da ostanu hladne glave čak i u najvećim krizama. Često su deset koraka ispred svog vremena, zbog čega ih okolina ponekad teško razumije. Njihov um je usmjeren na budućnost i rješavanje problema koji drugi još nisu ni primijetili.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: Profimedia / Autor: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Škorpion

Inteligencija Škorpiona je duboko intuitivna i strateška, gotovo detektivska u svojoj srži. Oni ne vide samo ono što im se prezentira, već nepogrešivo čitaju između redaka i osjećaju skrivene motive. Njihov um je stalno u stanju pripravnosti, analizirajući ljude i situacije dok ne dođu do same biti problema. Rijetko donose nepromišljene odluke, jer je svaki njihov potez rezultat dugotrajnog i dubokog promišljanja. Pokušati sakriti istinu od Škorpiona unaprijed je izgubljena bitka jer oni vide kroz svaku masku.

Anne Hathaway je Škorpion, rođena je 12. studenog 1982. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

