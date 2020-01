[VIDEO] Što morate znati o higijeni novorođenčeta

Bebe su velika radost svake obitelji, ali s tom radošću dolazi i velika odgovornost bez priloženih uputstava za upotrebu

Jedno od tih pitanja koja često muče mlade roditelje je kada prvi put okupati bebu i koliko često to treba činiti.

Pranje ruku nakon dolaska iz bolnice uvijek se preporučuje, kao što se preporučuje i pranje neke nove stvari koja je prošla kroz brojne ruke. No bebe nisu stvari, a iz bolnice nisu stigle sa zaraznog odjela, nego iz rodilišta. Bez obzira što vam savjetovali, nemojte bebu čim stignete kući odmah okupati.

Najčešće se to prvo kupanje u vlastitom domu obavlja uz patronažnu sestru koja će vas uputiti na što paziti i kako se odnositi prema pupku koji se još nije osušio.

Postoji još jedan dobar razlog zašto treba pričekati s kupanjem bebe, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije 24 sata. Novorođenčad je pokrivena prirodnim masnim slojem zvanim sirasti maz, koji djeluje poput prirodnog antibiotika i štiti bebe od utjecaja štetnih bakterija za vrijeme i nakon poroda.

Kad odrade to prvo kupanje, dio tereta past će s leđa mladih roditelja, ali javljaju se nove dileme, poput one koliko često to treba činiti.

Bebe vole rutinu i nije loš savjet da rutina koja će ih pripremiti na spavanje bude kupanje. Međutim, novorođenčad jako puno spava i ima još dota vremena za početak uspostavljanja ove rutine.

Pedijatri savjetuju da djecu ne perete češće od tri puta tjedno, a to ne bi trebalo biti dugotrajno namakanje nego pranje spužvom u trajanju između 10 i 15 minuta.