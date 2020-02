[VIDEO] Sezona gripe nosi opasnost i od upale pluća: Posumnjate li, odmah se javite liječniku

Među odraslom populacijom najčešći uzrok zaprimanja u bolnicu je porođaj, a slijedi ga upala pluća, infekcija koja se može pojaviti zasebno ili kao posljedica neke druge infekcije poput gripe

Pneumonija ili upala pluća je opći pojam za infekciju ili upalu u plućima. Infekciju može izazvati veliki broj patogena. Većina ljudi dobije virusni ili bakterijski oblik, no mogu je izazvati čak i gljivice.

Virus gripe može uzrokovati upalu pluća na dva načina. Prvi je da se sam spusti do pluća i u njima izazove infekciju. Drugi način djelovanja virusa gripe na razvoj pneumonije je da oslabi obranu pluća toliko da time omogući sekundarnu invaziju bakterija uslijed čega se razvije bakterijska upala pluća.

Kako je riječ o infekciji pluća, obično se javlja sa simptomima disanja. To može biti vrlo produktivan kašalj, nedostatak daha, a povremeno se javljaju i bolovi u grudima i leđima zbog nadraženosti pluća.

Obično upala pluća ne izaziva komplikacije, ali za neke ljude može predstavljati rizik.

Liječite li se od bakterijske upale pluća u svom domu antibioticima, poboljšanje biste trebali početi osjećati u roku od tri do pet dana. Ako ne dolazi do poboljšanja ili vam se zdravlje pogoršava, muči vas nedostatak daha koji ometa svakodnevne aktivnosti, boli vas u grudima ili ste konfuzni, tada morate bez oklijevanja kontaktirati svog liječnika, jer to može zahtijevati hospitalizaciju.

Na sjevernoj polutki zima je pogodno vrijeme za respiratorne infekcije, od gripe do upale pluća, pa se obično s porastom oboljelih od gripe povećava i broj oboljelih od upale pluća.

Posumnjate li da imate upalu pluća, uvijek zatražite mišljenje svoga liječnika ili provjerite svoje stanje na odjelu hitne pomoći.