Venera u Raku unosi mrvicu nježnosti u vašu ljubav

Ulazak Venere u Raka 7. kolovoza povoljan je za ljubavne odnose. Dok stanuje u Raku, planet ljubavi, estetike i putenih zadovoljstava nježan je, blag i pun razumijevanja

Pod njegovim okriljem, u tijeku je romantično razdoblje u kojemu ljudi šapuću lijepe riječi, fotografiraju svoje voljene i pohranjuju njihove uvojke. Neki će od vas biti pomalo iznenađeni navalom profinjenih osjećaja. Za svaki slučaj, štogod iduća četiri tjedna činili i govorili na planu ljubavi, držite to u tajnosti (s izuzetkom partnera ili simpatije) da vam poslije ne bi bilo pomalo neugodno.

Iako Venera u Raku daje odnosima pečat mekoće i suosjećajnosti, ovog će ljeta njen utjecaj biti izobličen zbog agresivnog Marsa u Ovnu, a do pretkraj kolovoza i tandema Sunce-Merkur u Lavu. U intimne susrete uvlačit će se ponešto grubosti, uglavnom po dogovoru i u sklopu igrica. Ako voljeni kaže nešto pogrešno ili se suprotstavi vašoj ideji, dragost može začas prerasti u zamjeranje i ljutnju. Budite suzdržani ako 'zapne'.



Slično tome, udvaranja koja nakon nježnog početka naiđu na prepreku mogu poprimiti nasilno obličje. Takva su proturječja izgledna kad je god Venera u nekom osjećajnom znaku, a Mars u direktnom, nepromišljenom i gnjevnom poput Ovna. Nešto će manje iskra frcati kad 22. kolovoza Sunce i Merkur napuste Lava i pređu u mirniju Djevicu.



Idući su tjedni povoljni za iskušavanje novih recepata i za organiziranje kućnih gozbi i roštilja. Mnogi će od vas, naročito Rakovi, Ribe i Jarci, imati pojačanu želju za boravkom u kući unatoč vremenskim prilikama koje mame na otvoreno. Prioritet će vam biti osjećati se udobno. Izvan kuće privlačit će vas lokacije blizu vodenih površina, bio to bazen, ili more, jezero, rijeka. Venera će prolaziti Rakom do 6. rujna, kad ulazi u Lava. Budući da će Mars i dalje biti u Ovnu, tada će početi burno razdoblje za ljubavne parove i udvarače.