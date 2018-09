Veliki uspjeh naše dizajnerice: Victorijina anđelica nosila njezinu kreaciju

Na nedavnom partiju poznatog modnog magazina Harper's Bazaar u sklopu Tjedna mode u New Yorku, jedna od najpoznatijih manekenki današnjice, lijepa Jasmine Tookes zadivila je u kreaciji naše uspješne dizajnerice Aleksandre Dojčinović

Uspjeh svog brenda dizajnerica može zahvaliti i suradnji s poznatom losanđeleškom agencijom za PR koja se brine o tome da Lei Lou haljine stignu u odgovarajuće trgovine, a to su one trgovine koje posjećuju stilisti slavnih zvijezda i za njih odabiru stajlinge za crveni tepih.

'Kao što imam tu sreću u Hrvatskoj raditi s najboljim timom koji sam mogla zamisliti, tako se poklopilo i to da sam iste takve pronašla i u inozemstvu. Oni su mi sugerirali najbolje concept dućane u koje zalaze stilisti poznatih osoba, ali to naravno nije garancija da će išta od te odjeće ikada završiti na nekom crvenom tepihu jer, da bi se to dogodilo, netko od njih na koncu tu odjeću treba i odabrati. Srećom, stvari su se za nas odvile na najljepši mogući način i sigurna sam da naše najbolje suradnje sa zvijezdama tek slijed', rekla je A. Dojčinović u ranijem intervjuu za tportal.