Velika promjena looka Emilije Kokić: Nova frizura mami poglede

L.M.B.

03.09.2025 u 23:37

Emilija Kokić
Emilija Kokić
Svoju prepoznatljivu tamnu kosu domaća pjevačica Emilija Kokić odlučila je zamijeniti plavom bojom

Emilija Kokić poznata je kao velika ljubiteljica pasa pa nikoga nije iznenadilo što je na posljednjoj objavi na društvenim mrežama pozirala sa svojim četveronožnim prijateljima. Ali, zato je iznenadila njena - nova frizura.

Nova sezona, nova frizura

Naime, na najnovijim fotografijama vidljiva je velika promjena izgleda. Frizuru je krajem ljeta odlučila promijeniti i osvježiti je u zlatne tonove - i to još svijetlije nego ranije.

Svjetlija kosa uvijek se pokazuje kao pun pogodak za sve koji žele pomladiti look i unijeti svježinu u čitav izgled, a pjevačici stoji - izvrsno.

Novi look pokazala je upravo u društvu svoja dva prekrasna psa, koja veličinom i gustom dlakom mame poglede, a s kojima smo je viđali i ranije na brojnim objavama.

Popularna glazbenica vlasnica je pasa vrste crni ruski terijer, velike i snažne pasmine nastale u Rusiji nakon Drugog svjetskog rata za vojne i policijske potrebe.

