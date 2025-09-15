OLIČENJE ELEGANCIJE

Umjesto raskošne haljine Cate Blanchett je za svoj debi odabrala upečatljivi kombinezon

I. B.

15.09.2025 u 09:28

Cate Blanchett ponovno je dokazala zašto slovi za jednu od najkreativnijih i najelegantnijih pojava na crvenom tepihu, pojavivši se na 77. dodjeli nagrada Emmy u upečatljivom, ponoćno crnom kombinezonu

Cate Blanchett je ovim pojavljivanjem obilježila svoj prvi dolazak na dodjelu nagrada Emmy, iako je ovo već njezina treća nominacija — prethodno je bila nominirana 2020. za mini-seriju 'Mrs. America', te 2025. ponovno za ulogu u seriji 'Disclaimer' (Apple TV+).

Umjesto raskošne haljine - kombinezon

Za svoj premijerni dolazak na dodjelu nagrada Emmy, Cate je odabrala kombinezon s V-izrezom dekoltea koji je sezao sve do pupka, a dodatno je naglašen prozirnim panelima ukrašenim kristalima te podcrtan oštrim ramenima, bijelim manšetama na rukavima i produženim, ležernim hlačama koje stvaraju sofisticiran kontrast između klasične elegancije i suvremene odvažnosti.

Kombinezon je začinjen trokutastim izrezima sa svake strane struka i malom mašnom koja spaja cijeli look u središtu, dok su statement naušnice kombinirale srebro i smaragde, donoseći dašak glamura i svježine.

Spomenuti kombinezon dio je Armani Prive haute couture kolekcije za novu sezonu jesen/zima, a njegovim nošenjem Blanchett je odala počast talijanskom kralju elegancije koji je svijet napustio 4. rujna u 92. godini života.

Zagovarateljica održive mode

Poznata po tome što promišljeno bira odjeću za značajne događaje, Cate Blanchett redovito ponovno nosi dizajnerske komade, adaptira ih za nove prilike i promovira održive materijale.

Prošlog mjeseca zablistala je na Venecijanskom filmskom festivalu u avangardnoj kreaciji Maison Margiela iz kolekcije dizajnera Glenna Martensa za novu sezonu jesen/zima, koja je hommage motivima ptica i korištenju recikliranih tkanina – crni korzet bio je izrađen od recikliranog poliestera, a suknja ukrašena kaskadom perja.

Blanchett je krajem kolovoza ponovno privukla pažnju u impozantnoj crnoj Armani Privé haljini koju je prethodno nosila na dodjeli Screen Actors Guild nagrada 2022., poručujući time da ideja ponovnog nošenja odjeće – pogotovo na crvenom tepihu – treba postati svakodnevna, sasvim normalna praksa.

'To bi trebalo biti sasvim neprimjetno, ideja ponovnog nošenja [odjeće], jer to radimo svakodnevno', rekla je Blanchett u razgovoru za Business of Fashion 2023. godine. 'Radimo to iz navike, iz izbora, iz nužnosti.'

Cate Blanchett kao modna ikona i predvodnica održivosti, nastavlja inspirirati svojim smjelim odabirima, promovirajući etičku modu i autentičnost na svakom crvenom tepihu.

