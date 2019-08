Ultimativni modni vodič: Ovih 10 trendova dominirat će ulicama ove jeseni

Još nekoliko skokova u more i stiže nam jesen, a s njom i cijela lista najnovijih modnih trendova koje s nestrpljenjem iščekujemo. Modni stručnjaci već naveliko razglabaju o jesenskim trendovima koji će narednih mjeseci dominirati ulicama diljem svijeta, a mi smo izdvojili 10 najupečatljivijih, onih za koje se već sada zna da će obilježiti jesen/zimu 2019.

Uvjerljivo najveći trend jeseni bit će perje koje će krasiti sve redom, od kaputa, preko haljina, pa sve do cipela. Marc Jacobs perjem je ukrasio svoje ekstravagantne kreacije koje je predstavio na tjednu mode u veljači ove godine, a perjem su se inspirirali i Roksanda, Mary Katrantzou, Michael Kors, Giambattista Valli i Saint Laurent. Ovaj poduži niz dizajnerskih brendova garancija je da ćemo komade ukrašene perjem ove jeseni zasigurno gledati i u popularnim high street trgovinama.

O popularnosti predimenzioniranih rukava naveliko se pisalo proteklih mjeseci, no moramo priznati da ih nismo pretjerano viđali na ulicama. Modni stručnjaci tvrde da će ovaj trend zaživjeti tek ove jeseni. Bez obzira odlučite li se za haljinu ili bluzu, važno je samo da rukavi u ramenima budu što pufastiji i ekstravagantniji. Richard Quinn, Giambattista Valli, Alessandra Rich, Givenchy i Alexander McQueen samo su neki od dizajnerskih brendova koji su svojim kolekcijama najavili povratak ovog omraženog trenda.

Definitivna pobjednica među bojama ove sezone bit će žuta. Ako još uvijek u svom ormaru nemate komad u kričavo žutoj, sasvim sigurno ćete uskoro imati prilike to izmijeniti jer trgovine će uskoro vrvjeti ovom hit bojom. Marc Jacobs, Off-White, Roksanda, Fendi i Balenciaga dali su odličan primjer kako ovu efektnu boju nositi u jesenskim mjesecima.

6. Haljine midimaksi dužine

Midimaksi dužina novi je hibrid koji se pojavio protekle sezone. Ova idealna dužina do gležnja spoj je midi i maksi dužine haljina i suknji i ove će jeseni biti apsolutni must have. Ako u svom ormaru imate maksi haljinu, odrežite je na dužinu gležnja ili jednostavno zavirite u popularne high street trgovine koje uistinu imaju ogroman izbor takvih haljina. Rejina Pyo, Brandon Maxwell, Carolina Herrera, Giambattista Valli i Alexander McQueen ove sezone predlažu prekrasne modele haljina midimaksi dužine kojima je teško odoljeti.