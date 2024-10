U ovu vjenčanicu nije se teško zaljubiti, a tek kad vidite raskošni veo...

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

U priopćenju za medije, glavna dizajnerica modne kuće Galia Lahav Sharon Sever je rekla da je stvaranje vjenčanice po narudžbi bila 'istinska čast'. 'Millie Bobby unijela je dubinu i složenost u svoju legendarnu ulogu u 'Stranger Things', a sada unosi gracioznost i ljepotu na svoj poseban dan na još jedan legendarni način. Jedva čekam da je vidim kako blista dok ulazi u novo poglavlje svog života i želim njoj i Jakeu samo sreću, ljubav i zdravlje u njihovoj zajedničkoj budućnosti', rekla je.

The Sun je u svibnju izvijestio kako su Jakeovi roditelji, Jon Bon Jovi i Dorothea Bongiovi, bili prisutni na intimnom vjenčanju, zajedno s glumičinim roditeljima.

Kasnije tog mjeseca, Bon Jovi (62) potvrdio je vjenčanje svog sina tijekom gostovanja u BBC-jevom showu The One Show, rekavši o mladencima: 'Super su. Apsolutno su fantastični. Bilo je to vrlo malo obiteljsko vjenčanje, mladenka je izgledala prekrasno, a Jake je jako jako sretan'.

Glumica i model prvi su put potaknuli glasine o romansi još u lipnju 2021. Tijekom 2022. nekoliko su se puta zajedno pojavili na crvenom tepihu, uključujući premijeru 4. sezone serije Stranger Things, a zaručili su se 2023. i to dok su ronili.