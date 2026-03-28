ANYA TAYLOR-JOY

Trešnjini cvjetovi od glave do pete: U ovoj haljini nikoga nije ostavila ravnodušnim

I. B.

28.03.2026 u 22:32

Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy
Glumica Anya Taylor-Joy stigla je na premijeru filma 'The Super Mario Galaxy Movie' u Kyotu u haljini koja je zaustavila dah - raskošnoj bijeloj kreaciji s ružičastim vezom trešnjinih cvjetova

Glumica koja posuđuje glas Princezi Breskvi u animiranom nastavku pojavila se u subotu navečer na premijernoj projekciji u kazalištu Minamiza u Kyotu.

Na nogama su joj bile bijele Jimmy Choo sandale, ali prava zvijezda večeri bila je haljina, Diorov model po mjeri koji je spojio haute couture s likom gejmerske ikone.

Premijeru su organizirali Universal Pictures, Nintendo i Illumination, a uz Taylor-Joy na crvenom tepihu pojavila se i oskarovka Brie Larson.

Brie Larson i Anya Taylor-Joy
Brie Larson i Anya Taylor-Joy

Trešnjin cvijet od perlica

Diorova haljina stvorena za slavnu plavušu stiže bez naramenica, presvučena je gustim bijelim perlicama i ružičastim vezom s motivima trešnjinih cvjetova duž stražnjice i suknje.

Suknja je imala široku, strukturiranu siluetu koja aludira na karakterističnu zvonoliku haljinu Princeze Breskve - sprijeda kraća, s visuljcima od cvjetnih niti ispod poruba.

Anya Taylor-Joy
  • Anya Taylor-Joy
  • Anya Taylor-Joy
  • Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy Izvor: Profimedia / Autor: Ken Asakura / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kreacija koji spaja japansku estetiku trešnjinog cvijeta s Nintendo princezom i pariškom kućom mode mogla je nastati jedino u Anyinom umu i u Diorovu ateljeu.

Taylor-Joy je već godinama vjerna Dioru. Od 2021. nastupa kao globalna ambasadorica francuske kuće, a za premijeru prvog 'Super Mario Bros. Movie' 2023. nosila je ružičasto svjetlucavi Diorov skafander u duhu utrke, jasnu referencu na njezin lik. U Kyotu je pristup bio elegantniji i zreliji ali jednako promišljen.

Izgled za premijeru novog nastavka animiranog hita upotpunila je nakitom brenda Tiffany & Co.

PREDANO VJEŽBA

PREDANO VJEŽBA

ZA WOW EFEKT

ZA WOW EFEKT

ZBRKA S RAČUNIMA

ZBRKA S RAČUNIMA

