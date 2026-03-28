Trešnjini cvjetovi od glave do pete: U ovoj haljini nikoga nije ostavila ravnodušnim

Glumica Anya Taylor-Joy stigla je na premijeru filma 'The Super Mario Galaxy Movie' u Kyotu u haljini koja je zaustavila dah - raskošnoj bijeloj kreaciji s ružičastim vezom trešnjinih cvjetova
Glumica koja posuđuje glas Princezi Breskvi u animiranom nastavku pojavila se u subotu navečer na premijernoj projekciji u kazalištu Minamiza u Kyotu.
Na nogama su joj bile bijele Jimmy Choo sandale, ali prava zvijezda večeri bila je haljina, Diorov model po mjeri koji je spojio haute couture s likom gejmerske ikone.
Premijeru su organizirali Universal Pictures, Nintendo i Illumination, a uz Taylor-Joy na crvenom tepihu pojavila se i oskarovka Brie Larson.
Trešnjin cvijet od perlica
Diorova haljina stvorena za slavnu plavušu stiže bez naramenica, presvučena je gustim bijelim perlicama i ružičastim vezom s motivima trešnjinih cvjetova duž stražnjice i suknje.
Suknja je imala široku, strukturiranu siluetu koja aludira na karakterističnu zvonoliku haljinu Princeze Breskve - sprijeda kraća, s visuljcima od cvjetnih niti ispod poruba.
Kreacija koji spaja japansku estetiku trešnjinog cvijeta s Nintendo princezom i pariškom kućom mode mogla je nastati jedino u Anyinom umu i u Diorovu ateljeu.
Taylor-Joy je već godinama vjerna Dioru. Od 2021. nastupa kao globalna ambasadorica francuske kuće, a za premijeru prvog 'Super Mario Bros. Movie' 2023. nosila je ružičasto svjetlucavi Diorov skafander u duhu utrke, jasnu referencu na njezin lik. U Kyotu je pristup bio elegantniji i zreliji ali jednako promišljen.
Izgled za premijeru novog nastavka animiranog hita upotpunila je nakitom brenda Tiffany & Co.