Torbica koju je nosila Meghan Markle iznenađujuće je povoljna, a krije i inspirativnu priču

Svaki korak Meghan Markle budno se prati, baš kao što se svaki njezin stajling pomno secira i traži poruka koju suptilno šalje svojim budućim sunarodnjacima. Ni nedavni posjet Sjevernoj Irskoj nije prošao bez toga

Elegantni stajling lijepa je Amerikanka upotpunila vestom s potpisom Victorije Beckham, stiletto štiklama od baršuna u zagasitoj narančastoj nijansi koje potpisuje talijanska modna kuća Prada i laganom kaputu krem boje omiljenog kanadskog brenda Mackage. No pravo iznenađenje bila je torbica u boji konjaka koju potpisuje relativno nepoznat engleski brend Charlotte Elizabeth.

Za nedavni nenajavljeni posjet Sjevernoj Irskoj buduća vojvotkinja odabrala je donekle neočekivani stajling. Umjesto omiljenih hlača, odlučila se za suknju dužine od ispod koljena koja se lagano širi prema dnu, a počast Irskoj odala je odabirom zelene boje, i to u tamnijoj nijansi, odlučivši se za model kanadskog brenda Greta Constantine.

Markle je za posjet Belfastu odabrala model New Edition Bloomsbury, što je nova verzija najpoznatijeg modela tog brenda, a cijena joj iznosi oko 1400 kuna, što je čini i najjeftinijom torbicom koju je Meghan do sada nosila. No iza sebe krije i zanimljivu priču koja ima veze s njezinom budućom obitelji.

Charlotte Jones mlada je, 23-godišnja britanska dizajnerica koja stoji iza brenda Charlotte Elizabeth, a koja je korisnik Prinčevske zaklade, organizacije koju je 1976. osnovao princ Charles kako bi pomogao siromašnoj mladoj populaciji u Ujedinjenom kraljevstvu, posebno onima u dobi od 11 od 30 godina koji imaju problema sa zdravljem ili nemaju dom.