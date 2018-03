Tajni posjet Sjevernoj Irskoj: Zašto su princ Harry i Meghan Markle ovo skrivali od javnosti

Princ Harry i njegova zaručnica Meghan Markle stigli su u petak ujutro u Belfast, čime je započeo njihov četvrti kraljevski angažman i obilazak Ujedinjenog Kraljevstva. Cijelo putovanje do zadnjeg se trena držalo u strogoj tajnosti

Dolaskom u Belfast, lijepa Amerikanka završila je dio kraljevskog angažmana koji je uključivao bolje upoznavanje Harryjeve domovine i predstavljanje tamošnjim stanovnicima prije no što u svibnju stane pred oltar i postane vojvotkinja. Posljednji posjet bio je izuzetno bitan, što kraljevstvu, što irskoj populaciji, osobito mladima koji se bore za što mirniju budućnost.

To je između ostalog bila i glavna tema ovog posjeta. Inicijativa po nazivom 'Amazing the Space' pokrenuta od strane 33-godišnjeg britanskog prijestolonasljednika nastala je u rujnu prošle godine kada je Harry prvi puta posjetio Sjevernu Irsku. Glavna vodilja su mladi ljudi koji žele promjene u svom društvu i domovini te koji žele osigurati mirnu budućnost narodu. Par je zato posjetio i jednu od najsuvremenijih građevina na ovim prostorima, kampus The Crown Liquor Saloon, koji je ujedno i znanstveni park.