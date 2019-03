Tenisice koje svi priželjkuju u svom ormaru obožava i slavna glumica

Glumica i plesačica Jenna Dewan nedavno je viđena u Los Angelesu odjevena u ležerno i vrlo udobno izdanje, a nama su za oči odmah zapele trendi tenisice za kojima luduju i Hrvatice

Zvijezda filmova 'World of Dance' i 'Step Up', Jenna Dewan, uvijek je odjevena po posljednjoj modi, a čak kada je ležerno odjevena na njoj se uvijek mogu vidjeti trendi komadi koje priželjkuju sve vodeće trendseterice, stoga nas nimalo ne čudi to što u svojoj bogatoj kolekciji slavna ljepotica krije i trenutno vrlo popularne tenisice s potpisom brenda Golden Goose.