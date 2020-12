Taman kad pomislite da vas više ne može iznenaditi, Bella Hadid pronađe način kako biti drugačija

Proslavljenu američku manekenku već smo vidjeli na ulicama New Yorka u neobičnoj kombinaciji trapera, koledžica i bijelih čarapa, kojom je najavila povratak kombinacije iz noćne more. Učinila je to opet, i opet je uspjela biti originalna

Početkom rujna Bella se prošetala New Yorkom u vrućim hlačicama od omiljenog joj trapera, noseći na nogama ono što bi se danas rijetko tko usudio nositi. Koledžice i bijele čarape bile su u vrhu mode osamdesetih godina, a povratak ovog trenda modni su stručnjaci najavili za jesen.

Bella se trenda drži pa je na noge opet navukla bijele čarape i koledžice te za hladne jesenske dane prikladnije široke traper hlače do gležnja. Svaka sličnost s rujanskim outfitom ovdje prestaje, jer je gore slavna manekenka skombinirala bijelu majicu s plavim puloverom v izreza, prošaranog žutim trakama, baš onakvim kakve se viđa na koledžima.