Svi se pitaju gdje su nestale ruske modne carice: Nekad su bile u prvim redovima svih bitnih modnih revija, a sad od njih ni traga ni glasa

Uljana Sergejenko, Elena Perminova, Miroslava Duma, Vika Gazinskaja… Ta su imena itekako poznata svima onima koji prate modna zbivanja unazad desetak godina, a riječ je o grupi lijepih, elegantnih, ultrabogatih i chic Ruskinja koje su žarile i palile modnim svijetom i uvijek ponosno sjedile u prvim redovima revija prestižnih modnih kuća. No gdje su one sada?

Prve redove na modnim revijama, taj dio oduvijek rezerviran samo za elitu, tada su zaposjele chic Ruskinje s gotovo magnetskom kombinacijom ljepote, šarma, bogatstva i garderobe, očaravši modni svijet. Neodoljivima ih je učinilo upravo to što su ove glamurozne ljepotice došle iz Rusije, nekoć smatrane pustoši u modnom smislu, te su, na opće iznenađenje, odjednom zabljesnule.

'Razbile su stereotipe o Rusiji', kaže on. 'Ruska modna mafija' ili 'ruske modne carice' bile su složna i stajliš ekipa koja je uključivala Viku Gazinskaju, model i osnivačicu dobrotvorne organizacije Nataliju Vodianovu , Miroslavu Dumu , modnu urednicu i poduzetnicu, Elenu Perminovu , model čija životna priča nalikuje Pepeljuginoj, i modnu dizajnericu Uljanu Sergejenko.

'Carice su se vratile', glasio je naslov u The New York Timesu, a Robert Burke, osnivač istoimene luksuzne konzultantske tvrtke, smatra da je razlog bio taj što su pokazale Rusiju u drugom svjetlu.

Kasnije su izgradile vlastite tvrtke i brendove na temeljima svoje rane modne slave, a bile su vrlo zanimljivi i chic 'mostovi' između Rusije i svijeta. Kao što je Karin Winroth , izvanredna profesorica poslovanja na Sveučilištu Södertörn u Švedskoj, napisala u znanstvenom časopisu Baltic Worlds: 'One nisu viđene samo kao uzori i modna inspiracija, već su također smatrane veleposlanicima nove Rusije. Njihova popularnost stavila je Rusiju na kartu zemalja koje nude modnu inspiraciju.'

'Ljudi koriste modu i stil kako bi se rehabilitirali ili osnažili veće projekte poput neke profesije ili države', kaže za NY Times Sophia Rosenfeld , profesorica povijesti na Sveučilištu Pennsylvania i autorica knjige 'Democracy and Truth: A Short History'.

Sve je sjajno išlo, bar do veljače ove godine, kad su ti 'mostovi' počeli postajati sve klimaviji. A da moda i stil oduvijek imaju posebnu moć u društvu, nije ništa nepoznato i novo.

'Imale su stil, sofisticiranost, putovale su po cijelom svijetu i posjedovale su veliku kupovnu moć. One su bile novo lice onoga što su ljudi mislili da predstavlja Rusija', objašnjava Burke.

Miroslava Duma rođena je u Sibiru u obitelji ukrajinskog podrijetla, a otac joj je bio senator u Ruskoj Federaciji od 2004. do 2011. Bila je u braku s Aleksejem Mihejevim, čiji je otac, Aleksandar Mihejev, glavni direktor Rosoboronexporta, ruskog izvoznika oružja pod državnom kontrolom (trenutačno na popisu osoba koje su sankcionirale Sjedinjene Države, Britanija, Europska unija i Kanada). Elena Perminova je u braku s Aleksandrom Lebedevim, bivšem agentom KGB-a, bankarom i medijskim mogulom (trenutačno na kanadskom popisu sankcija) kojeg je upoznala nakon što je uhićena zbog dilanja droge u dobi od 16 godina. Uljana Sergejenko, koja je odrasla u Kazahstanu dok je bio dio SSSR-a, kasnije se preselila u Moskvu i postala supruga milijardera Danila Hačaturova, bivšeg predsjednika Rosgostraha.

No to nikome nije smetalo, jer njihovi supruzi gotovo nikad nisu bili u blizini te su uglavnom putovale same.

Duma, koja je magistrirala međunarodno poslovanje u Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose, karijeru je započela kao urednica u časopisu Harper's Bazaar Russia, a pokrenula je digitalnu medijsku platformu pod nazivom Buro 24/7 s uredima u 12 zemalja. Kasnije je odustala od toga i, pozicionirajući se kao guru tehnologije i održivosti, pokrenula savjetodavnu i investicijsku tvrtku pod nazivom Future Tech Lab, usredotočenu na znanost o materijalima i biotehnologiju, te je suosnovala modni brend Pangaia. O njezinu uspjehu govori i to da je 2018. na Svjetskom ekonomskom forumu proglašena mladim globalnom vođom.

Supruzi ruski oligarsi

Sergejenko je pokrenula svoj couture brend fokusiran na zanatske ruske tehnike, a Perminova je kasnije otvorila pekarnicu Len & Gretchka s veganskim štrucama bez glutena, i u Moskvi i u Londonu.

Da, bilo je i problema na tom putu, uključujući skandal iz 2018. zbog rasne uvrede, što je izazvalo velike probleme Dumi i prijateljicama. Iako titule ne odražavaju njihove stvarne karijere, nastavile su se nazivati ​​influencericama i it djevojkama, što je odraz onoga kako ih je svijet nekoć vidio.