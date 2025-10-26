ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 26. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

26.10.2025 u 00:00

Ovnovi trebaju nastaviti širiti horizonte i ne bojati se smislenih rizika. Edukacija im otvara nove prilike.

Ovnovima optimizam donosi dobro raspoloženje, a tjelesna aktivnost na otvorenom je posebno korisna.

Intenzitet u odnosima Bikovima se nastavlja. Mars u Škorpionu je strastveno odlučan, a transformacija kroz intimnost je moguća. Duboko istraživanje financijskih prilika donosi im rezultate. Upornost Bikova bit će nagrađena.

Partnerstvo zahtijeva kompromise od Blizanaca. Fleksibilnost i zajednički pronađene solucije jačaju odnos dugoročno. Balans u svim aspektima života je važan. Produktivnost Rakova je na vrhuncu: idealno vrijeme za dovršavanje zadataka i organizaciju.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

