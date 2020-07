Svi ih radimo, a koža sve pamti: Znate li koje su najčešće greške pri nanošenju kreme za sunčanje

Zvuči nevjerojatno podatak kako veliki broj ljudi pogrešno nanosi kremu za sunčanje ostavljajući oko 55 posto kože nezaštićenom

Mnogi su se u to uvjerili izlažući se nezaštićeni proljetnom suncu i zaradivši čak i prve opekline.

Stručnjaci kažu kako je optimalna količine kreme za sunčanje ona koja odgovara 2 mg na svaki kvadratni centimetar kože. Prevelika količina ne povećava zaštitnu učinkovitost proizvoda, no ako primijenimo manju količinu možemo značajno smanjiti očekivanu zaštitu. Kako znati koja je optimalna količina kreme? Preporučena količina je npr. 1 prst kreme za lice i 2 prsta za ostatak svakog područja tijela (prsa/dekolte, trbuh, ruka, podlaktica, gornji dio leđa, donji dio leđa, bedra...)

Kako nanijeti sredstva u spreju

Proizvodi u obliku spreja sve su popularniji, no dermatolozi upozoravaju kako se tu vrlo lako može nanijeti neadekvatna količina. Ističu kako na lice ne smijemo nikad manje od šest puta 'stisnuti' sprej, a oko 12 puta na svako područje tijela. To može na prvi pogled izgledati kao pretjerana količina, no neophodno je kako bi se koža u potpunosti zaštitila.