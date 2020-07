Svi bruje o kćeri Catherine Zeta-Jones i Michaela Douglasa koju čeka uspješna karijera u vrhu modne industrije

Nakon što je s majkom osvanula na naslovnici španjolskog izdanja časopisa Vanity Fair te postala zaštitno lice modne kuće Fendi, 17-godišnja nasljednica holivudskog para, Catherine Zeta-Jones i Michaela Douglasa, glavna je tema medija koji ne prestaju pisati o perspektivnoj budućnosti lijepe Carys

No slikanje za naslovnicu Vanity Faira nije prvi takav angažman. S 15 godina ona i njezina slavna majka krasile su naslovnicu magazina Town & Country. Da je čeka blistava budućnost na temelju slavnog prezimena svjesna je i sama, no to joj se nije oduvijek sviđalo.

'Kad sam bila mlađa nije mi se sviđalo to što me predstavljaju kao članicu Douglas dinastije. Ono što me možda najviše smetalo je to što ljudi misle da ne radim naporno, da sve što napravim zapravo dobijem servirano na pladnju. No, istina je drugačija', rekla je Carys Zeta Douglas.