Supruga slavnog nogometaša mamac je za poglede u haljini koja ne trpi donje rublje

Supruga engleskog nogometaša Petera Croucha, koji trenutno igra za Stoke City, Abbey Clancy, mamila je uzdahe na ovogodišnjoj dodjeli nagrada GQ Men of the Year. Lijepa manekenka i voditeljica natjecateljskog showa 'Britain's Next Top Model' prošetala se crvenim tepihom u seksi haljini koja malo toga ostavlja mašti

Za razliku od Kate Beckinsale, koja je potpuno promašila odabirom stajlinga za crveni tepih, 32-godišnja manekenka i voditeljica Abbey Clancy dokazala je da itekako može izgledati seksi s mjerom. Slavna ljepotica, koja se 2006. godine proslavila ulaskom u finale showa 'Britain's Next Top Model', u kojem se kasnije našla i u ulozi voditeljice, plijenila je poglede na dodjeli GQ Men of the Year Awards.

Atraktivna manekenka zablistala je u šljokičastoj haljini iz najnovije proljetne kolekcije dizajnerice Julien Macdonald koja ne trpi donje rublje. Izazovna haljina s dugačkim prorezom i prozirnim dijelovima u prvi je plan stavila ljepotičinu manekensku figuru i istrenirane noge.

Plavokosa ljepotica, koja sa proslavljenim nogometašem ima troje djece, kćeri Sophiju Ruby i Liberty Rose te sina Johnnyja Croucha, vješto je seksi stajling spojila s decentnim zlatnim sandalama na petu i clutch torbicom te statement nakitom.