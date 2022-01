Stol po mjeri – odaberite savršeno postolje ili noge za stol u industrijskom stilu

Društvene mreže su zadnjih godina postale neiscrpno vrelo inspiracije kada je riječ o uređenju interijera

Odabir postolja za impresivan stol po mjeri

Postolje i noge ključan su dio svijeta stolova, bez obzira na to da li se radi o radnom ili blagovaonskom stolu. Prije samog odabira postolja i nogu, najvažnije je odrediti stil stola koji želite stvoriti. Vrlo je važno odabrati kvalitetne noge s obzirom na to da one utječu na stabilnost stola.

Ako ste pobornik industrijskog stila i njegove kameleonske mogućnosti uklapanja u razne prostore i postojeće stilove uređenja preporučujemo visokokvalitetne metalne noge koje se odlikuju vrhunskom čvrstoćom.

U nastavku vam donosimo nekoliko kombinacija stolova.

1. Henke – odvažna jednostavnost za upečatljiv stol po mjeri

Henke noge su jednostavnog dizajna koje će iznimno lijepo naglasiti površinski dio stola. Želite li efektan stol koji će biti pravo osvježenje za vašu blagovaonicu, Henke noge u kombinaciji s dekorativnim iveralom na površini odličan su izbor. Ovakav blagovaonski stol izvrsno će se uklopiti u minimalistički uređene prostore. Svojim dizajnom nametnut će se kao efektan stol u službi razbijanja monotonije ovog stila.