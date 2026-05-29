Stiže moćan Plavi Mjesec: Ova četiri horoskopska znaka za vikend očekuje nevjerojatna sreća

Dok mnogi osjećaju napetost zbog rijetkog Plavog Mjeseca, energija ovog vikenda za pojedince stvara idealne uvjete za rješavanje problema. Za četiri sretna znaka nadolazeći vikend (30. i 31. svibnja) donosi 'vjetar u leđa', nudeći savršenu priliku za raspetljavanje dilema i postavljanje planova za lipanj

Posljednji vikend svibnja 2026. karakterizira vrlo snažan astrološki događaj. Nedjelja nam donosi pun Mjesec u Strijelcu (drugi puni Mjesec ovog mjeseca), dok Sunce snažno sja u komunikativnim Blizancima. Iako ova energija mnogima donosi kulminaciju i stres, četiri horoskopska znaka uspješno će plivati uz struju. Oni su prepoznali trenutak za djelovanje i sada će ubrati plodove svoje pronicljivosti.

Blizanci Vrijeme je za njihovih pet minuta. Blizanci su apsolutni vladari ovog vikenda jer Sunce u njihovom znaku pojačava njihovu karizmu, dok ih pun Mjesec u suprotnom znaku Strijelca potiče na rješavanje partnerskih i poslovnih odnosa. Njihov um radi brzinom svjetlosti, a ideje koje izbacuju bit će poput magneta za druge. Ovo im je idealan trenutak za prezentaciju projekata koji su čekali pravi trenutak, kao i za opušteno druženje koje bi se moglo pretvoriti u uzbudljivo novo poznanstvo ili čvršću vezu.

Heidi Klum je Blizanac, rođena je 1. srpnja 1973. Izvor: Profimedia / Autor: Backgrid / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Vodenjak Inovacija kroz komunikaciju njihov je glavni adut. Zračna energija Blizanaca Vodenjacima uvijek savršeno odgovara, stoga će oni ovog vikenda iznenaditi okolinu originalnim rješenjima za probleme koji su druge dulje vrijeme držali u mjestu. Njihova sposobnost da vide 'širu sliku' omogućuje im da kroz subotu i nedjelju završe poslove koje su dosad odlagali. U ljubavi ih očekuje stabilnost jer su napokon pronašli balans između želje za intelektualnim izazovima i potrebe za bliskošću.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: Profimedia / Autor: Yui Mok, PA Images / Alamy / Profimedia

Ribe Dok je ostatak zodijaka fokusiran na brze informacije i vanjske događaje, Ribe ovog vikenda zrače rijetkom empatijom i smirenošću. Njihova intuicija je maksimalno izoštrena, lako će prepoznati prave ljude i prilike koje će im donijeti dugoročnu sreću. Ovo je vrijeme da se posvete sebi, uživaju u kreativnim hobijima i napune duh energijom koju nudi unutrašnja introspekcija prije ulaska u ljetni ritam.

Cindy Crawford je Riba, rođena je 20. veljače 1966. Izvor: Profimedia / Autor: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Bik S Marsom koji je nedavno ušao u njihov znak, dok je ostatak neba fokusiran na 'zrak' i 'vatru', Bikovi donose prijeko potrebnu uzemljenost. Fokusirani su na praktične aspekte života, što im sada osigurava materijalnu sigurnost i napredak. U privatnom životu prevladava mir, što im omogućuje da večernje sate provedu u ugodnoj atmosferi s ljudima koji ih iskreno podržavaju. Njihova postojanost postaje temelj na kojem će graditi sve buduće uspjehe u lipnju.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL





