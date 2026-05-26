S njima ljubav može postati intenzivna: Ovi znakovi teško daju partneru prostora

Neki horoskopski znakovi ljubav shvaćaju kao potpunu predanost, no kada bliskost prijeđe u potrebu za stalnom kontrolom, veza lako može postati 'preuska' za drugu stranu

U gotovo svakoj vezi važno je pronaći ravnotežu između zajedništva i osobnog prostora. Iako većina ljudi razumije da partneru treba sloboda, postoje oni kojima se i običan izlazak s prijateljima može učiniti kao znak udaljavanja.

Prema nekim astrološkim tumačenjima, tri horoskopska znaka posebno su sklona tome da partnera stave u središte svog svijeta. Njihova privrženost može djelovati romantično, ali ako postane preintenzivna, druga osoba lako može osjetiti pritisak. Jarac Jarcu je dom često najvažnije mjesto na svijetu. Voli stabilnost, rutinu i osjećaj da s partnerom gradi miran, siguran život. Upravo zato od voljene osobe često očekuje sličan tempo: večeri kod kuće, zajedničke planove i što manje nepredvidivih izleta iz poznate zone. Za Jarca je idealan prizor jednostavan: kauč, film ili knjiga i osoba koju voli pokraj sebe. Problem nastaje kada partner želi više spontanosti, druženja, izlazaka ili vremena za sebe. Tada se Jarac može osjećati odbačeno, čak i ako druga strana samo želi večer provesti odvojeno. Njegova potreba za sigurnošću lako se može pretvoriti u dojam 'zlatnog kaveza', a partneru s izraženijom potrebom za slobodom to s vremenom može postati previše. Jarac voli duboko i odano, ali mora naučiti da ljubav ne slabi zato što partner ponekad želi disati samostalno.

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia

Ovan Ovan u vezu ulazi strastveno, otvoreno i bez puno kalkuliranja. Kada voli, želi biti prisutan, uključen i stalno uz osobu koja mu je važna. Partner mu brzo postaje glavna točka svakodnevice, a bliskost doživljava kao prirodan dokaz ljubavi. Kod Ovna to može izgledati vrlo intenzivno. On će rado dočekati partnera nakon posla, odvesti ga ujutro na obaveze, planirati zajedničke aktivnosti i tražiti što više vremena udvoje. U početku to može djelovati šarmantno i pažljivo, ali ne odgovara svima takva količina blizine. Ako partner ne uzvrati istim tempom, Ovan to može doživjeti kao hladnoću ili manjak interesa. Zbog toga nije rijetkost da upravo Ovan prvi prekine odnos jer mu se čini da ne dobiva jednaku emocionalnu energiju kakvu daje. Ovan voli snažno i izravno, ali mora prihvatiti da partnerova potreba za prostorom nije nužno znak manjka ljubavi. Lav Lav u ljubavi traži divljenje, pažnju i osjećaj da je za partnera poseban. Samopouzdanje je njegov zaštitni znak, a kada je u vezi, prirodno očekuje da ga voljena osoba vidi kao nekoga tko zaslužuje puno prostora, komplimenata i emocionalne potvrde. No problem se javlja kada partner počne pokazivati veći interes za vlastite hobije, prijatelje ili aktivnosti koje ne uključuju Lava. Tada se ovaj znak može osjetiti zapostavljeno i reagirati pokušajem da ponovno preuzme glavnu ulogu u odnosu.

Jennifer Lopez je Lav, rođena je 24. srpnja 1969. Izvor: Profimedia / Autor: ASPN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

