Spremna za proljeće: Helen Mirren sve je zadivila u cvjetnom izdanju

Nakon 73. Berlinalea i promocije filma ‘Golda’, dame Helen Mirren stigla je do Rima. U talijanskoj prijestolnici započela je promo turneju najnovijeg projekta, superherojskog filma ‘Shazam! Fury of the God’

Ova oskarom nagrađena Britanka prihvatila je ulogu Hespere, glavne negativke u novom filmu iz DC-jeve radionice, a u Rimu i na njegovoj dnevnoj promociji pažnju je plijenila u efektnom izdanju, kao stvorenom za proljetne mjesece. Prigodno zemlji u kojoj se nalazi, Helen je stajling kreirala haljinom s potpisom talijanskog dvojca Dolce& Gabbana, što je otkrio natpis na njezinom porubu.