Sonja Kovač i Marijana Batinić saznale kakve su usne najpoželjnije

Mnoštvo hrvatskih ljepotica okupilo se na predstavljanju dermalnih filera za oblikovanje usana – od Antonije Stupar Jurkin i Marijane Batinić do Sonje Kovač i Ive Bogović

‘Bilo mi je iznimno zadovoljstvo raditi na ovom projektu. Posebno sam se razveselila kada sam čula da će mi modeli biti žene koje nisu profesionalni modeli, različitih generacija, karaktera i zanimanja, koje zrače samopouzdanjem i zadovoljstvom. Uvijek želim da se u mojem radu osjeti emocija, a na našem setu sve je prštalo od pozitivne energije, koju su ove žene prenijele na fotografiju. Usne nisu središte svakog lica, ali su vrlo važne. Često su najbolji pokazatelj nečijeg emotivnog stanja dok je ispred mog objektiva. One su u modnoj fotografiji često fokus, jer pokazuju tu neku modnu emociju, drago mi je da smo mi ovu našu priču tako dobro ispričali i pogodili bit – a to je da su usne ogledalo emocija’, izjavila je Mare Milin, autorica izložbe.

‘Zbog posla sam često dio modnog svijeta i moram priznati da sam se svega nagledala, no uvijek se divim ženama koje su njegovane, zadovoljne u svojem tijelu, ali im nije problem ni posegnuti za umjerenim estetskim zahvatima da bi dodatno uljepšale svoj prirodni izgled. To je bila i moja ideja, zahvaljujući proizvodima linije Belotero Lips sada imam punije usne koja su odraz moje životne filozofije – ravnoteža prije svega’, izjavila je Brigita Bračko (37), komunikologinja i instruktorica joge, model u kampanji.

‘Mnoge moje prijateljice korisnice su estetskih tretmana i zahvata, u našem se društvu o tome otvoreno razgovara. Smatram da je sasvim u redu popraviti nešto čime nismo zadovoljni ako za to postoji način. Želja mi je bila imati punije usne koja će izgledati svježe i umjereno za moju konfiguraciju lica. Upravo to sada i imam! Sviđa mi se što su i drugi primijetili pozitivnu promjenu, ali najzadovoljnija sam kada se nasmijem i osjećam tu neku pozitivnu energiju’, izjavila je Sandra Bogović (47), medicinska sestra, model u kampanji i majka Ive Bogović.



‘Najnoviji trendovi u estetskoj medicini sve se više vode poznatom izrekom 'manje je više', klijentice koje nam dolaze žele izgledati svježe, njegovano i prirodno. Ista je situacija i kada govorimo o oblikovanju usana: žene žele punije usne koje su lijepe i privlačne, no ne odaju dojam bilo kakvog pretjerivanja. Za takav su efekt proizvodi Shape & Contour iz linije proizvoda Belotero Lips idealan spoj. Naime, jedan preparat usnama daje volumen i punoću baš kao što to čini ruž za usne, a drugi ih ocrtava i naglašava na prirodan način kao što to čini olovka za usne. Zahvaljujući ovim preparatima i različitoj gustoći filera, svojim klijenticama možemo osigurati usne koje su savršeno lijepe, nisu over size i ne otkrivaju tajnu zahvata, a većeg su volumena’, istaknuo je Josip Lovrić, dr. med., specijalist opće kirurgije iz Poliklinike Bagatin.

‘Oblikovanje usana znatno je složeniji proces od bilo koje druge korekcije takvog tipa na licu. Problem je u tome što se one vrlo brzo mogu previše napuniti i time se postiže neželjen izgled, popularnog naziva duck face. Taj efekt ne žele ni liječnici, a još manje pacijenti. Upravo zahvaljujući proizvodima Shape & Contour iz Merz Aestheticsa to se može izbjeći jer preparati imaju ograničen volumen i različitu gustoću filera, što nama liječnicima daje mogućnost veće prilagodbe. Usne sada možemo oblikovati tako da se savršeno uklope u cjelokupnu konfiguraciju lica pacijenata. Ono što je također vrlo važno istaknuti jest da su ovi proizvodi sigurni, alergijske reakcije svedene su na minimalni rizik, a pacijenti se mogu vratiti u svakodnevni život nakon tretmana, koji je kratak i za njih jednostavan’, istaknula je Nina Suvorov Gregorič, dr. med., specijalistkinja plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije izmedicinskog centra Estetika MedArt u Ljubljani.