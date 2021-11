SoHo Sushi Rolls & Poké bowls raizgranim vizualnim identitetom i šarenim zalogajima donosi novi doživljaj

Jedno od najpopularnijih sushi odredišta u metropoli dobilo je ove jeseni novo ruho. Rezultat je novi, zaigrani jelovnik, koji se odražava i u estetici samog ambijenta

„Glavni zadatak bio je kroz prostor upoznati publiku s razigranom ponudom SoHo menija“ – objašnjava Jana Piacun, arhitektica i slobodna umjetnica koja je sudjelovala u redizajniranju SoHo ambijenta. Novi crno – bijeli interijer djeluje prozračno, ležerno i svijetlo. Zidom dominiraju stilizirane fotografije s potpisom Doris Fatur, u kombinaciji sa slobodnim oblicima apliciranim na zid i police. Stolovi i stolci su crni i bijeli, kao i raster-obloga donjeg dijela zida, a na taj način tvore smireniju ovojnicu koja vizualno drži cijelu igru na okupu. Kuhinja otvorenog tipa je specifičan touch, koji omogućuje posjetiteljima da s visokih stolova i stolica promatraju pripremu jela. Zid u kuhinji obložen je živopisnim ilustracijama koje prezentiraju jelovnik, sastojke i prije spomenute organske oblike koji rezimiraju vizualni pečat restorana te pridonose dinamičnosti cijelog prostora. Šank i dio zida popločani su malim, bijelim pločicama povezanih tamnom fugom, što odaje industrijski štih, koji se nastavlja vidljivim cijevima koje se prostiru na stropu. Krajnji rezultat je ugodan dekor koji zrači urbano, cool i zaigrano. „Pokušale smo postići specifičan ambijent koji će biti snažna osnova za daljnji razvoj branda, a istovremeno da na skladan način komunicira s vizualnim identitetom Good Food-a s kojim dijeli prostor“. – zaokružila je cijelu ideju Jana Piacun.



Međutim, glavne zvijezde svakako su slasni zalogaji zbog kojih je SoHo prepoznatljiv na zagrebačkoj gastro sceni. Naizgled različite, no zapravo vrlo slične kuhinje Japana i Havaja, obiluju svježim i zdravim namirnicama, a SoHo se na maštovit način poigrava s njima. Uramaki, futomaki, hosomaki i nigiri četiri su vrste sushija, s daljnjim brojnim kombinacijama okusa, boja i mirisa, dok je poke zdjelica dostupna također u 4 varijante, ili pak može biti personalizirana, ukoliko se ide na 'make your own poké verziju. U ove hladne zimske dane savršeno će pasati ljekovita miso juha kao primjerice predjelo, a uz to, SoHo u svojoj ponudi odnedavno ima i autentični zeleni čaj iz Japana.