Otvoren je novi SoHo Sushi restoran u Teslinoj 7 – Urban, cool, i s nenadmašivim azijskim okusima

U ponedjeljak, 12. svibnja 2025. , SoHo sushi je podigao grad na noge s otvaranjem svoje nove lokacije u Teslinoj 7 . Od 13 do 15 sati, svi ljubitelji azijskih okusa, ali i dobrog društva okupili su se na eventu koji je bio baš onakav kakav i treba biti – urban, energičan i nevjerojatno kreativan.

Ovo novo, uzbudljivo poglavlje također su došli proslaviti i brojni food, fashion i lifestyle influenceri poput Antonie Jagodić, Petre Sabljić, Lare Vukušić, Tee Dujmić, Nikole Brzaka, Matea Eleza, Matee Detelić, Dore Šarić, Chay, Stelle Žulijani, Antonia Kneževića, Margi Goleš i drugih, a čije slike možete pogledati u galeriji.

Za sve prisutne, SoHo je pripremio više od neograničene količine odličnog sushija. Posjetitelji su mogli zaigrati kolo sreće s nevjerojatnim nagradama, ponijeti kao poklon goody bag s vlastitim SoHo merchom inspiriranim street style modom, a i osvježiti se različitim egzotičnim, azijskim pićima.

Atmosfera je bila nenadmašna, a jedan zaključak je siguran: SoHo nije samo restoran – SoHo je lifestyle. Od nevjerojatnog izbora sushija i glazbe do odličnog društva i pozitivne energije, SoHo je opet dokazao da je mjesto gdje se rađaju najbolji trenuci.

'SoHo je više od hrane – SoHo je mjesto gdje se sve spaja: okusi, inspiracija, kreativa, glazba, ples i energija ljudi koji stvaraju tu magiju', ističu organizatori. 'Zato nam je izuzetna čast podijeliti ovo novo poglavlje s predivnim pojedincima bez kojih SoHo ne bi bio ono što je.', dodaju iz SoHa.

Otvorenje u Teslinoj 7 samo je početak za SoHo – restoran koji se sve više prepoznaje kao epicentar urbane scene, savršen za sve koji vole dobru atmosferu i još bolji sushi!

Novi restoran možete posjetiti u Teslinoj 7 od ponedjeljka do subota od 11 do 23h sata te nedjeljom od 13 do 23 sata.