Čelni čovjek modne kuće Balmain, Olivier Rousteing govori o izazovima koji su stavljeni pred cijelu modnu industriju te kako namjerava na njih odgovoriti. Tvrdi da će modu i brend koji predstavlja približiti svakom čovjeku. Cool, trendi, chic izdanja sada su za njega stvar prošlosti, na aktualnu situaciju odgovara modom realnog stanja svijeta

Kreativni director modne kuće Balmain za novo je izdanje magazina Vogue progovorio o svemu što je zateklo svijet u proteklih nekoliko mjeseci. Otkrio je kako vidi modni sektor u narednim godinama i opisao koliko se sam promijenio, te na što sada obraća pažnju više no ikada.

‘Osobno mi jako teško pada distanciranje od ljudi. Jako mi nedostaju prijatelji i obitelj, a posebno djed i baka. Svakodnevno s njima komuniciram putem video poziva i zapravo smo povezaniji no ikad. Napokon imam vremena stvarno sjesti i pozornije ih poslušati. Uvijek do sada posao me od toga odvlačio’, započeo je svoje novo pismo objavljeno u magazinu Vogue Olivier Rousteing.