Slavna ljepotica zna kako se nose trendi gležnjače od 350 kuna

Jedan od najplaćenijih modela današnjice, Gigi Hadid, omiljena je modna inspiracija mnogim ženama. Zahvaljujući dugogodišnjoj karijeri i kretanju u središtu modnih zbivanja slavna ljepotica izgradila je originalan stil odijevanja i jedna je od onih žena koje nikada ne griješe kada je moda u pitanju. Njezin nedavni stajling koji je nosila na tjednu mode u New Yorku potpuno nas je oduševio, a glavni favorit su trendi gležnjače s potpisom popularnog brenda ulične mode

Protekli je tjedan mode za modela i manekenku Gigi Hadid bio poprilično naporan. No, čak i kada je u najvećoj gužvi i trči od revije do revije, od castinga do castinga, slavna ljepotica uvijek je dotjerana od glave do pete. Njezina moć transformacije, doveli su ju do samog vrha modne scene, a svojim osebujnim stilom odijevanja 23-godišnja ljepotica osvojila je srca brojnih zaljubljenica u modu koje se redovito inspiriraju njezinim stajlinzima.