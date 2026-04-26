Severina u provokativnom izdanju pokazala savršenu liniju: Svi gledaju u ovaj upečatljiv detalj

Severina je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija s koncerta u Sloveniji, a u prvom planu našla se upečatljiva modna kombinacija. Naime, riječ je o provokativnom dizajnu rađenom po mjeri proslavljenog domaćeg kreatora Jurja Zigmana , koji je sličan model pokazao na društvenim mrežama još sredinom studenog prošle godine.

Kada je Zigman krajem prošle godine predstavio izazovni kožni korzet ukrašen stiliziranim remenjem , komentari su eksplodirali. Pratitelji su bili oduševljeni, a mnogi su odmah vizionarski zaključili: 'Već vidim Severinu u ovome' te 'Ovo je jedino za Seve'.

Iako na prvotnoj verziji nije bilo prepoznatljivog remena s njezinim imenom, Zigmanov specifičan senzibilitet jasno je dao do znanja za koga je kreacija rađena. Severina je sada to i potvrdila, uskočivši u crni strukturirani korzet sa stiliziranim zlatnim kopčama i ukrasima.

Glam rock s dozom luksuza

Uz moćan gornji dio, pjevačica je uparila uske crne hlače visokog struka ukrašene zakovicama, koje savršeno prate liniju tijela i naglašavaju figuru. Cijeli look dodatno je podignuo masivni remen s velikom zlatnom slovima 'SEVE', detalj kakav redovito viđamo u njezinim pomno osmišljenim scenskim izdanjima.