Severina u provokativnom izdanju pokazala savršenu liniju: Svi gledaju u ovaj upečatljiv detalj

Severina je ponovno dokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih pjevačica na regionalnoj sceni. Za subotnji nastup u prepunoj mariborskoj dvorani Tabor uskočila je u moćan kožni korzet s potpisom Jurja Zigmana i pokazala izdanje koje vrišti glam rock estetikom.
Severina je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija s koncerta u Sloveniji, a u prvom planu našla se upečatljiva modna kombinacija. Naime, riječ je o provokativnom dizajnu rađenom po mjeri proslavljenog domaćeg kreatora Jurja Zigmana, koji je sličan model pokazao na društvenim mrežama još sredinom studenog prošle godine.
Zigmanova kreacija
Kada je Zigman krajem prošle godine predstavio izazovni kožni korzet ukrašen stiliziranim remenjem, komentari su eksplodirali. Pratitelji su bili oduševljeni, a mnogi su odmah vizionarski zaključili: 'Već vidim Severinu u ovome' te 'Ovo je jedino za Seve'.
Iako na prvotnoj verziji nije bilo prepoznatljivog remena s njezinim imenom, Zigmanov specifičan senzibilitet jasno je dao do znanja za koga je kreacija rađena. Severina je sada to i potvrdila, uskočivši u crni strukturirani korzet sa stiliziranim zlatnim kopčama i ukrasima.
Glam rock s dozom luksuza
Uz moćan gornji dio, pjevačica je uparila uske crne hlače visokog struka ukrašene zakovicama, koje savršeno prate liniju tijela i naglašavaju figuru. Cijeli look dodatno je podignuo masivni remen s velikom zlatnom slovima 'SEVE', detalj kakav redovito viđamo u njezinim pomno osmišljenim scenskim izdanjima.
Kada je riječ o beauty segmentu, Severina je igrala na sigurno, ali itekako efektno. Provjereni scenski recept, raspuštena valovita kosa i snažan, naglašen make-up, savršeno je zaokružio rokersku priču.
Da je i sama svjesna dojma koji ostavlja, potvrdila je i duhovitim opisom uz fotografije: 'Našminkala se k'o Severina. Sinoć u dvorani Tabor u Mariboru...'