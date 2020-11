Rijetki znaju da kuća u kojoj su Kardashianke snimale svoj reality show nije dom njihove majke Kriss Jenner, a zahvaljujući njima vlasnici trljaju ruke

Luksuzna vila koja se u reality showu 'Keeping Up with the Kardashians' pojavljuje kao dom Kris Jenner stavljena je u prodaju i može biti vaša, ukoliko ste spremni iskeširati vrtoglavih 51 milijun kuna

Luksuzna vila koja je postala jedna od najprepoznatljivijih kuća u svijetu, a sve zahvaljujući reality showu 'Keeping Up wirh the Kardashians' koji je iznjedrio čak 19 sezona.

Svima koji prate show poznato je da je majka i menadžerica slavnih sestara Kardashian-Jenner, Kris Jenner, skandaloznu snimku seksa njezine kćeri Kim Kardashian s tadašnjim dečkom iskoristila kao odskočnu dasku i u suradnji s televizijskom kućom Entertainment TV dogovorila snimanje obiteljskog reality showa, no rijetki znaju da je upravo za potrebe snimanja Kris iznajmila ovu raskošnu vilu u Los Angelesu, koja je sve ove godine predstavljana kao njihov obiteljski dom.

Luskuzna kuća s bazenom veličine 730 kvadratnih metara sada traži svog novog vlasnika. Stavljena je u prodaju po cijeni od 51 milijun kuna, a trenutni vlasnici zadovoljno trljaju ruke, obzirom da kuće poznatih te one koje su se pojavljivale na malim ekranima obično odlično kotiraju na tržištu nekretnina.