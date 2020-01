Recepti za uspjeh koji pale: Pet savjeta uz pomoć kojih ćete postati učinkovitiji

Jedno je istraživanje pokazalo da gotovo polovica uspješnih ljudi ustaje barem tri sata prije početka radnog dana. Ovo se pokazalo, sudeći po svemu, sjajnim receptom za uspjeh, a oni koji prakticiraju ranojutarnja buđenja kažu kako im to pomaže pročistiti misli prije nego što se bace na obavljanje svakodnevnih poslova

Evo pet savjeta koji će vam pomoći da dan započnete na način na koji to rade uspješne osobe:

Frustrira vas to što nikad ne stignete obaviti svakodnevne poslove koji se samo gomilaju, a pritišću vas rokovi? Osjećaj neuspješnosti okidač je za stres, pa ukoliko i vi imate ovakve probleme, probajte isprobati ovih nekoliko savjeta učinkovitih i organiziranih osoba.

Jeste li razmišljali o meditaciji?

Jeste li kad razmišljali o meditaciji? U ovu se drevnu tehniku opuštanja danas kunu i mnogi zapadnjaci, a oni koji je prakticiraju kažu kako im doista pomaže. Uspješni biznismen Jack Dorsey, koji stoji iza Twittera i Squarea, otkrio je u jednom intervjuu kako se budi u pet ujutro da bi meditirao pola sata i pročistio svoj um za užurbanu svakodnevicu.

Započnite dan tjelovježbom

Trbušnjaci ili sklekovi kao dio jutarnjeg rituala? Iako vam se to ne čini pretjerano privlačno, mnogi tvrde da nema boljeg načina za početak dana od tjelovježbe. Lagana tjelovježba ima puno prednosti - od smanjivanja razine stresa do pozitivnog utjecaja na zdravlje duha i tijela. Čak i megauspješni Richard Branson, koji stoji iza Virgin Groupa, u svojoj 67. godini ne propušta jutarnje razgibavanje. I on se ustaje oko pet sati, a katkad dan započinje i kitesurfingom. Kako kaže, zbog toga je dvostruko produktivniji.

Važnost kvalitetnog doručka

Svi znamo kako je doručak najvažniji obrok tijekom dana, stoga ako želite biti u stanju napraviti sav posao u danu koji je pred vama, razmislite o kvalitetnijem doručku s puno proteina (npr. jaja), a držite se podalje od ugljikohidrata pa ćete dugo ostati siti i biti u stanju nositi se sa svim dnevnim obvezama.

Odradite prvo najteže zadatke

Iako se mnogi radije prvo prihvate najlakših zadataka kako bi se polako zagrijali i pripremili za zahtjevnije poslove, stručnjaci savjetuju da biste radni dan trebali započeti upravo suprotno - teškim zadacima. Laura Vanderkam, autorica knjige 'Što najuspješniji ljudi rade prije doručka', kaže da smo najproduktivniji ujutro. To znači kako bismo trebali započeti rješavati najteže zadatke na dnevnom popisu, a kad ih riješimo, poneseni zadovoljstvom uspjeha, sve drugo će izgledati puno, puno jednostavnije.