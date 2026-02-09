Rakovi i Ribe osjećaju 'višu silu', a jedan znak konačno donosi odluku koju dugo odgađa

Jarac

Vi danas "preuzimate kormilo". Dok su drugi možda izgubljeni u emocijama, vi ste glas razuma i stabilnosti na koji se svi oslanjaju. Produktivnost vam je visoka čak i ako se odmarate – vi planirate dok gledate seriju. U ljubavi, pokažite partneru da ste tu za njega djelima, a ne samo riječima; vaša pouzdanost je vaš najjači adut.

