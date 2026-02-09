DNEVNA ASTRO PROGNOZA

Rakovi i Ribe osjećaju 'višu silu', a jedan znak konačno donosi odluku koju dugo odgađa

P. H.

09.02.2026 u 00:00

Dnevni horoskop: Bikovi napokon staju na čvrsto tlo, a Vodenjacima jedna ideja mijenja sve
Dnevni horoskop: Bikovi napokon staju na čvrsto tlo, a Vodenjacima jedna ideja mijenja sve
Rakovi i Ribe danas osjećaju snažan val intuicije i točno znaju što se događa 'između redaka' i prije nego što itko išta kaže. Dok se Škorpioni s laserskim fokusom bacaju na rješavanje teških zadataka ili razgovora, Jarci preuzimaju ulogu stabilnog oslonca na koji se svi drugi mogu osloniti.

Bikovi napokon osjećaju olakšanje jer nesporazumi nestaju, a Vodenjacima naviru originalne ideje koje ne bi smjeli odbaciti kao nerealne.

Ovnovi, iako je nedjelja, mentalno su u 'petoj brzini' i kuju financijske planove, dok Strijelci moraju pripaziti da svojom direktnošću ne povrijede nečije osjećaje. Vage bi danas trebale sebe staviti na prvo mjesto i diplomatski odbiti pozive koji im crpe energiju...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

