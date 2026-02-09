Rakovi i Ribe osjećaju 'višu silu', a jedan znak konačno donosi odluku koju dugo odgađa

Rakovi i Ribe danas osjećaju snažan val intuicije i točno znaju što se događa 'između redaka' i prije nego što itko išta kaže. Dok se Škorpioni s laserskim fokusom bacaju na rješavanje teških zadataka ili razgovora, Jarci preuzimaju ulogu stabilnog oslonca na koji se svi drugi mogu osloniti.
Bikovi napokon osjećaju olakšanje jer nesporazumi nestaju, a Vodenjacima naviru originalne ideje koje ne bi smjeli odbaciti kao nerealne.
Ovnovi, iako je nedjelja, mentalno su u 'petoj brzini' i kuju financijske planove, dok Strijelci moraju pripaziti da svojom direktnošću ne povrijede nečije osjećaje. Vage bi danas trebale sebe staviti na prvo mjesto i diplomatski odbiti pozive koji im crpe energiju...
Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.
Ovan
Iako je nedjelja, vaš um radi sto na sat. Danas je idealan dan za planiranje dugoročnih poteza jer vam Mars i Saturn daju nevjerojatnu disciplinu i fokus. Nemojte se iznenaditi ako vam padne na pamet ideja koja bi mogla značajno popraviti vaš financijski status. U ljubavi budite konkretni; partner cijeni djela, a ne samo velika obećanja.
Bik
Danas se osjećate kao da ste napokon stali na čvrsto tlo. Nesporazumi koji su vas mučili proteklih dana nestaju kao rukom odneseni, a iskren razgovor s bliskom osobom donosi veliko olakšanje. Iskoristite dan za uživanje u dobroj hrani i udobnosti doma – to je vaš način punjenja baterija. Slobodni Bikovi mogli bi dobiti poruku koja će ih zaintrigirati.
Blizanci
Vaša vladarica komunikacije danas je posebno naglašena, što znači da ste u centru pažnje gdje god se pojavili. Riječi vam teku glatko i uvjerljivo, pa ako trebate nekoga nagovoriti na nešto, učinite to danas. Ipak, pripazite da u zanosu ne otkrijete tuđu tajnu. Večer provedite uz knjigu ili film koji potiče razmišljanje, um vam traži intelektualnu stimulaciju.
Rak
Mjesec u vašem znaku čini vas emotivnim barometrom okoline; točno osjećate što drugima treba i prije nego što to izgovore. Ovo je savršen dan za brigu o sebi – topla kupka, omiljeni obrok i bijeg od buke svijeta su ono što vam treba. U ljubavi ste nježni i zaštitnički nastrojeni, što će partneru pružiti osjećaj duboke sigurnosti i pripadnosti.
Lav
Danas zračite samopouzdanjem, ali na jedan smiren i zreo način. Umjesto da tražite aplauz, tražite smisao i kvalitetu u odnosima. Moguće je da ćete preuzeti odgovornost za organizaciju nekog obiteljskog okupljanja i odraditi to besprijekorno. U ljubavi, nemojte se bojati pokazati svoju ranjiviju stranu; to nije znak slabosti, već snage.
Djevica
Vaša analitička priroda danas dobiva pojačanje u obliku snažne intuicije. Točno ćete znati tko je iskren, a tko manipulira, stoga vjerujte onom prvom osjećaju u želucu. Dan je povoljan za rješavanje sitnih kućanskih popravaka ili organizaciju životnog prostora. U ljubavi vas privlači netko s kim možete voditi duge, pametne razgovore.
Vaga
Fokus vam je na balansu između privatnog i javnog života. Možda ćete osjetiti pritisak da zadovoljite tuđa očekivanja, ali zvijezde vam savjetuju da danas sebe stavite na prvo mjesto. Diplomatski odbijte poziv koji vam ne odgovara i posvetite se hobiju koji ste zapustili. Partner bi vas mogao iznenaditi prijedlogom za kraće putovanje.
Škorpion
Intenzivna energija dana savršeno vam odgovara. Mars u dobrom aspektu sa Saturnom daje vam "laserski" fokus da završite nešto što već dugo odgađate, bilo da je riječ o teškom razgovoru ili zahtjevnom zadatku. U ljubavi nema sredine – ili je sve ili ništa. Strast je naglašena, pa iskoristite večer za intimne trenutke u dvoje.
Strijelac
Optimizam vam se vraća na velika vrata. Danas ćete vidjeti rješenje tamo gdje su drugi vidjeli samo problem. Odličan je trenutak za planiranje budućih putovanja ili edukacija koje vas vesele. U odnosima budite oprezni da svojom izravnošću ne povrijedite nekoga tko je osjetljiviji od vas; ponekad je istinu bolje malo "upakirati".
Jarac
Vi danas "preuzimate kormilo". Dok su drugi možda izgubljeni u emocijama, vi ste glas razuma i stabilnosti na koji se svi oslanjaju. Produktivnost vam je visoka čak i ako se odmarate – vi planirate dok gledate seriju. U ljubavi, pokažite partneru da ste tu za njega djelima, a ne samo riječima; vaša pouzdanost je vaš najjači adut.
Vodenjak
Originalne ideje danas vam samo naviru. Nemojte ih odbaciti kao nerealne; zapišite ih jer bi jedna od njih mogla biti pun pogodak u bliskoj budućnosti. Društveni život vam je naglašen, ali birajte društvo koje vas inspirira, a ne iscrpljuje. U ljubavi tražite intelektualnu povezanost i slobodu, a ljubomorne ispade danas nećete tolerirati.
Ribe
Vaša intuicija danas radi prekovremeno. Osjećate se povezano sa svime oko sebe i lako čitate "između redaka". Kreativnost vam je na vrhuncu, pa se izrazite kroz umjetnost, pisanje ili glazbu. U ljubavi ste romantični i spremni na sanjarenje, ali pripazite da ne idealizirate osobu koja to možda ne zaslužuje. Ostanite barem jednom nogom na zemlji.