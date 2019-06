Prozračne bluze kao stvorene su za dugo, toplo ljeto, a mi smo odabrali najljepše

Poput haljina, lepršave bluze postale su sinonim toplih mjeseci u godini, a i ove sezone uvjerljivo vladaju aktualnom modnom ponudom na policama trgovina

Poput male crne haljine, bijela košulja smatra se velikim modnim klasikom i must have komadom u ormaru svake žene, a proljetna i ljetna sezona još jednom stavljaju fokus na njezinu podjednako svestranu, no romantičniju alternativu – bijelu bluzu. Njezine nove interpretacije uključuju sve od modela s decentnim detaljima, poput naglašenih rukava i obruba, do statement modela koje krase raskošni čipkasti detalji i volani.