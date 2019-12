Pronašli smo jeftinije verzije najpopularnijih čizmi u Hrvatica koje će vas grijati cijele zime

Nakon što je vodeća modna tražilica Lyst objavila rezultate velike analize 'Eurofashion' prema kojoj se jasno vidi za kojim brendovima i artiklima luduju žene i muškarci diljem Europe, mnoge je iznenadila činjenica da su Hrvatice u 2019. najviše pretraživale čizme s potpisom poznatog brenda Isabel Marant

Skupocjene čizme potpuno su zaludjele Hrvatice, no ne mogu si svi priuštiti ovaj luksuz od 3700 kuna. Ali za to nema ni potrebe, posebno ako uzmemo u obzir to da i brojni drugi brendovi nude sličan model ovih udobnih i toplih čizmica koje podsjećaju na buce za snijeg.