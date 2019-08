Prljave tajne: Polovica Amerikanaca ne mijenja svakodnevno donje rublje, a veliki dio njih i po tjedan dana

Dobro je znati

▪️ Sušite donje rublje u sušilici oko 30 minuta nakon pranja. To će smanjiti broj bakterija, kao i glačanje koje se obavezno preporučuje kada je u pitanju odjeća za bebe.

▪️ Ne perite donje rublje s ostatkom odjeće, a pogotovo s odjećom djece, ukoliko su bolesna. To može dovesti do povećanja broja bakterija u perilici. Ovo pravilo posebno vrijedi za sve one koji imaju problema s učestalim bakterijskim infekcijama.