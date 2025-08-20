Prirodni repelenti protiv mrava: Jednostavni dnevni rituali koji djeluju

Gotovo da nema doma koji barem jednom nisu 'posjetili' mali, uporni nepozvani gosti - mravi. A kako mrav rijetko dolazi sam, izreka 'jedan kao nijedan' ovdje ne vrijedi: ne reagira li se odmah, lako se dogodi da se u kući ili stanu ubrzo nastani cijeli mravinjak. Pročitajte osnovne savjete kako ih se riješiti

Povećanje temperature znači i da će mravi biti aktivniji. Mravi mogu prouzročiti mnogo problema u domu, ulazeći u ormare, hranu pa čak i u hladnjake i zamrzivače. Postoji više jednostavnih rješenja.

Bijeli ocat Ocat je sjajno, prirodno sredstvo za čišćenje, a osim uklanjanja kamenca i blistavih prozora, može učinkovito odbiti štetnike, uključujući mrave. Poprskajte otopinu jednakih dijelova octa i vode oko ulaznih točaka, uz staze kojima mravi hodaju i na mjestima gdje ste primijetili najezdu. Time prekidate njihove mirisne tragove (feromone) i odvraćate ih od povratka. Eterična ulja Određena eterična ulja: paprena metvica, čajevac i citrusi - prirodni su repelenti za mrave. Umjesto nanošenja čistih ulja, bolje ih je razrijediti: u bočicu s raspršivačem ulijte vodu i dodajte nekoliko kapi odabranog ulja. Raspršite po kući, s naglaskom na okvire vrata i prozora te ventilacijske otvore i pukotine gdje mravi najčešće ulaze.

Mljevena kava Miris svježe mljevene kave jedan je od onih koje mravi ne podnose. Posipajte tanak trag mljevene kave na mjestima gdje ste ih primijetili - uz pragove, prozorske okvire, pukotine i duž njihovih uobičajenih ruta. Intenzivan miris poremetit će im feromonske tragove i obeshrabriti daljnji prolazak, pa je velika vjerojatnost da se na ta mjesta više neće vraćati. Po potrebi osvježite posip nakon čišćenja ili kada miris oslabi. Soda bikarbona Još jedan kućni saveznik protiv mrava je soda bikarbona. Pomiješajte sodu bikarbonu sa šećerom u prahu u omjeru 1:1 i posipajte mješavinu na mjestima gdje ste primijetili njihovo kretanje: uz rubove ploha, oko pukotina, uz kante za otpad i pragove. Šećer će ih privući, a soda će odraditi svoje. Mogu se zadržati još nekoliko dana dok 'istražuju' izvor, no nakon toga se u pravilu ne vraćaju jer ne podnose sodu bikarbonu. Važno: držati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca te po potrebi osvježiti posip kako ne bi navlačio vlagu.