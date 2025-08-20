Prirodni repelenti protiv mrava: Jednostavni dnevni rituali koji djeluju

Gotovo da nema doma koji barem jednom nisu 'posjetili' mali, uporni nepozvani gosti - mravi. A kako mrav rijetko dolazi sam, izreka 'jedan kao nijedan' ovdje ne vrijedi: ne reagira li se odmah, lako se dogodi da se u kući ili stanu ubrzo nastani cijeli mravinjak. Pročitajte osnovne savjete kako ih se riješiti
Povećanje temperature znači i da će mravi biti aktivniji. Mravi mogu prouzročiti mnogo problema u domu, ulazeći u ormare, hranu pa čak i u hladnjake i zamrzivače. Postoji više jednostavnih rješenja.
Bijeli ocat
Ocat je sjajno, prirodno sredstvo za čišćenje, a osim uklanjanja kamenca i blistavih prozora, može učinkovito odbiti štetnike, uključujući mrave. Poprskajte otopinu jednakih dijelova octa i vode oko ulaznih točaka, uz staze kojima mravi hodaju i na mjestima gdje ste primijetili najezdu. Time prekidate njihove mirisne tragove (feromone) i odvraćate ih od povratka.
Eterična ulja
Određena eterična ulja: paprena metvica, čajevac i citrusi - prirodni su repelenti za mrave. Umjesto nanošenja čistih ulja, bolje ih je razrijediti: u bočicu s raspršivačem ulijte vodu i dodajte nekoliko kapi odabranog ulja. Raspršite po kući, s naglaskom na okvire vrata i prozora te ventilacijske otvore i pukotine gdje mravi najčešće ulaze.
Mljevena kava
Miris svježe mljevene kave jedan je od onih koje mravi ne podnose. Posipajte tanak trag mljevene kave na mjestima gdje ste ih primijetili - uz pragove, prozorske okvire, pukotine i duž njihovih uobičajenih ruta. Intenzivan miris poremetit će im feromonske tragove i obeshrabriti daljnji prolazak, pa je velika vjerojatnost da se na ta mjesta više neće vraćati. Po potrebi osvježite posip nakon čišćenja ili kada miris oslabi.
Soda bikarbona
Još jedan kućni saveznik protiv mrava je soda bikarbona. Pomiješajte sodu bikarbonu sa šećerom u prahu u omjeru 1:1 i posipajte mješavinu na mjestima gdje ste primijetili njihovo kretanje: uz rubove ploha, oko pukotina, uz kante za otpad i pragove. Šećer će ih privući, a soda će odraditi svoje. Mogu se zadržati još nekoliko dana dok 'istražuju' izvor, no nakon toga se u pravilu ne vraćaju jer ne podnose sodu bikarbonu. Važno: držati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca te po potrebi osvježiti posip kako ne bi navlačio vlagu.
Kora od krastavaca
Kao prirodni 'otrov' za mrave može poslužiti i kora od krastavaca. Položite svježe korice na mjesta gdje se mravi pojavljuju - uz pragove, pukotine, rubove kuhinjskih ploha ili blizu kanti za otpad. Miris i tvari iz kore remete njihov put i kolonija će ta mjesta početi izbjegavati. Korice redovito mijenjajte (svakih 24 sata ili čim se osuše) kako bi zadržale učinkovitost. Napomena: koristite svježu koru, a za jači učinak možete lagano 'zarezati' unutarnju stranu da pusti više mirisa.
Cimet
Posipanje mljevenog cimeta po stazama kojima mravi prolaze može poremetiti njihove mirisne tragove i obeshrabriti ih da ulaze u dom. Nanesite tanku liniju cimeta uz pragove, pukotine i rubove ploha kako biste im 'zatvorili' uobičajene rute.